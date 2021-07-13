F1计划针对汉密尔顿委托的报告采取举措

这篇历时10个月的报告由七届F1世界冠军刘易斯•汉密尔顿发起，英国皇家工程学院作为牵头部门负责推进撰写，旨在深入剖析英国赛车行业中黑人比例偏低，以及F1中仅有百分之一黑人员工背后的原因。

虽然一些答案涉及到更广泛的社会问题，比如对黑人学生学术能力的期望较低，导致他们进入STEM学科的机会较低，以及行为管理实践对于黑人学生所造成的不成比例的影响，但其中也不乏车队在为黑人提供实践机会方面存在的制约。

这些制约包括车队在招聘时往往只青睐一些来自一流学府的高学历人群，以及地理因素意味着许多来自黑人社区的学生无法获得为地处偏远地区的车队工作的机会。

为了实现赛车运动的多样性，汉密尔顿委托项目概括了10项其提倡遵循的建议，包括但不仅限于如下方面：

1、呼吁F1和参与其他赛车运动的车队带头履行提升赛车运动多样性和包容性的相关章程，并承诺在所有组织中致力于提升上述方面。

2、倡导F1车队和其他赛车运动企业扩展进入赛车运动的渠道，进一步拓展学徒制度，将高等学徒制和学位学徒制作为进入该行业的替代途径，并提供带薪工作安排和工作经验计划。

3、创立一项“排除创新基金”，通过制定计划来消除黑人学生高比例地被学校“拒之门外”的因素。

4、支持试行新的教学办法，并增加对口工程、数学、物理、设计、技术和计算机等行业的STEM学科的黑人教师数量。

5、支持设立奖学金项目，使工程及相关学科的黑人毕业生有机会晋升为专业赛车从业者。

6、呼吁为英国各地黑人社区团体主导的附属学校提供更多的STEM活动支持。

Mechanics move the car of Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

该报告还指出了F1中其他阻碍黑人参加赛车运动的因素，例如预算帽也成为了制约车队向年轻的黑人学生提供实践机会的“绊脚石”。

参与报告撰写的英国皇家工程院院长里斯•摩根表示：“我们认为，预算帽是车队招募学徒的一大障碍，因为学徒的工资也将被计入提升赛车性能的成本之中。当车队可以雇佣一位全职的技术人员或者机械师时，为何还要雇佣一个没有经验的16岁的年轻人？我们认为我们有机会探索如何在预算帽之内排除一些因素，以鼓励推行学徒培训。”

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

虽然汉密尔顿委托的报告刚刚发布，但F1组织已经表示将评估这份建议，并承诺将立即采取新的举措。

F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利表示：“汉密尔顿委托已经提交了一份全面而令人印象深刻的报告，显示了刘易斯对这一至关重要问题的热忱。”

“我们将花时间阅读和反思所有的研究结果。但我们完全同意，我们需要增加F1运动的多样性。我们已经采取行动以解决这个问题，并将在未来几天宣布更多的举措。”

“我们希望这项运动能够代表我们多样化的车迷群体，这也是为何F1、国际汽联和所有的车队都在努力实施我们制定的详细计划，争取为这项运动创造积极的变化。还有源源不断的工作等待着我们，这份报告将激发人们对于需要采取的进一步行动的思考。”

此外汉密尔顿本人也表示，自己将亲历亲为以确保“委托”的诉求被一一落实，而不是被“束之高阁”。

“我真的希望我们能让这件事情迈上一条康庄大道，团结共荣，这样我们才能取得持久、有意义的进步。我们已经从主要利益相关者那里得到了很多积极的反馈，这是令人惊讶的，”英国人表示。

“除了发布这份报告外，我们还在争取最好的政党和组织，以及那些能够继续执行我们建议的组织参与其中，以确保这份研究结果不会被忽视。对我来说，这才是问题真正的核心所在。最重要的不在于我们伟大的研究成果，而是真正地将它付诸于行动。”

翻译/小飞侠