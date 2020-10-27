F1计划在2021年举行23场比赛

13场赛事受新冠肺炎疫情影响而取消之后，2020年赛程发生了大规模调整。不过F1方面明确表示，计划在明年按照接近于正常情况组织赛程。

本周一，在十支车队、F1和国际汽联官员共同出席的F1委员会会议上，车队收到了赛历的第一份草稿。

Motorsport.com获悉，临时的赛历上有23场比赛，在今年原始的22场计划的基础上又增加了沙特阿拉伯。

2021年F1赛季定于3月21日在澳大利亚节目，接着一周后举行巴林大奖赛。两周之后的4月11日将是中国大奖赛，随后再时隔两周进行第一届越南大奖赛。

与2020年计划的赛程相比，最大的变化将是将于赞德弗尔特举行的荷兰大奖赛，将改至秋天进行。荷兰的比赛原本被安排在5月初，作为今年“欧洲赛季”的揭幕战，但是明年将与比利时大奖赛和意大利大奖赛在夏休期过后形成三连赛。

这意味着西班牙大奖赛将“夺回”其欧洲赛季开门赛事的传统身份，在5月9日进行，之后的5月23日为摩纳哥大奖赛。

阿塞拜疆将与2020年的计划一样，更换到6月进行，与蒙特利尔的加拿大大奖赛构成背靠背。此后，F1将进入常规的“欧洲路线”，前往法国、奥地利、英国和匈牙利，布达佩斯将在8月1日举行“暑假”前的最后一场。

尽管2020年的最终赛历上出现了三轮三连赛，包括赛季以11周9站作为开局，但是车队警告说连续三个周末比赛不能在未来成为常态。

F1在2018年第一次尝试三连赛，在法国、奥地利和英国连续三个周末比赛，但是因为参赛人员承受的压力，而与车队达成共识不再这么做。

但是在组成新加坡、索契和铃鹿的三连赛后，F1在赛历上预留出额外一周的空床，让沙特阿拉伯在赛季末期加入，在吉达举行一场街道赛。

F1将成为去年在蒂利亚耶举行了赛季揭幕二连赛的电动方程式、拳击和足球之后，又一项在沙特阿拉伯举行赛事的主要国际赛事。吉达的比赛将成为F1进入沙特阿拉伯的第一步，其计划是今后在利雅得近郊的奇迪亚建造一条新赛道。

巴西大奖赛定于在2021年移师里约热内卢，尽管当前赛事方因为其建造赛道的计划受到了来自环保组织的压力。

尽管持续发展的冠状病毒大流行对一些赛事的可行性带来了不确定性，F1没有官方通知车队任何候补比赛计划，因为其希望按照计划进行赛季。

明年的季前测试将有所调整，在3月从常规的巴塞罗那转移至巴林进行至少一轮测试，然后前往澳大利亚进行揭幕战。

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