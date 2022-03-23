F1计划与Netflix商讨DTS歪曲事实的问题

载入语音播放

这一大奖赛纪录片系列自2019年首次推出以来，其在吸引F1新车迷方面已被证实获得了巨大成功。然而，故事线的过度戏剧性，以及它对竞争的夸张化处理，招致了一些来自车迷和车手的反感。

尤其是世界冠军马克思·维斯塔潘，他拒绝参与录制，认为剧集内容过于虚假。“他们无中生有捏造了部分竞争，”去年接受美联社采访时维斯塔潘这样说道，“所以我决定之后不再接受拍摄，也不再接受任何采访，这样他们就没东西可秀了。”

F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利深知Netflix剧集给这项运动带来的好处，不过他也同样理解为什么有些车手不喜欢剧集中他们可能被刻画的方式。在与车队们就目前情况进行讨论后，他表示会敦促Netflix减轻这种虚构，这样所有车手参与其中时不会觉得很尴尬。

Carlos Sainz Jr, McLaren, heads back to his garage, Jean-Michel Tibi, FOM Cameraman Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

毫无疑问Netflix项目产生了非常好的效果，” 多梅尼卡利在接受包括Motorsport意大利版在内的部分媒体采访时表示，“为引起新车迷的兴趣，剧集在某种程度上采用了强调戏剧性的故事基调。这是一个机会，不过我觉得大家需要理解这一点。“

”本周末（在巴林）的一次会议上，我也和车队们谈了谈。一名车手拒绝参与剧集，因为他觉得自己被呈现的方式不正确，这不是一种有建设性的做法。所以大家需要谈谈，如何能让他以一种觉得正确的方式参与其中。”

“我们也会同Netflix进行交流，因为故事必须符合实际，不然这个剧集就不再适合了。我们会和车手一起解决这个问题，必须确保一个产生了如此巨大吸引力的项目它的表现手法是有持续性魅力的，但也不能歪曲我们每天从事的这项运动的形象和意义。”

维斯塔潘不是唯一一名对Netflix表现他们的方式表示持保留意见的车手，Netflix还会使用并不是当下情境中发生的言语或对话来让剧情显得更戏剧化。

兰多·诺里斯在最新一季播出后表示：“很显然部分评论和事件可能有些不合适，这是肯定的。当你自己是其中的主人公时，也许你并不会那么认同，因为它让你看起来在某时某地说了某些话，但事实绝对不是那样的。”