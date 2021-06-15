F1英国大奖赛预计将在严格的人数限制条件下开放观众入场

英国政府于周一宣布将全国解封推迟四周至7月19日解封，7月19日是银石比赛的后一日。封锁措施的继续意味着活动参加人数将受到限制。

在现行规则下，户外活动能够允许参加的人数最高不能超过1万人或场馆容量的25%，取二者中较低的人数执行。

不过，英国大奖赛将会是“活动研究计划”的一份子，这个计划的设立旨在研究参加活动的人群中COVID-19病毒传播风险。这一计划的试点项目包括音乐会、2020欧洲足球锦标赛和温布尔登网球公开赛。

欧洲足球锦标赛上，英国足球协会和欧洲足球协会联盟希望把观赛人员数量从目前英格兰小组赛和16强赛头两场的25%（22500人），在半决赛和决赛能够提高到最多45000人。

按原计划6月21日解封，银石计划7月18日比赛门票售罄周日将迎来最多爆棚的14万名观众。目前看来，人数不被限制已经是不可能了，大家仍希望比赛能被准许迎来大客流。据了解，F1的领导层和英国政府正在进行详细讨论中，希望确保英国大奖赛能在一个理想的观众人数下进行。

作为“活动研究计划”的一部分，银石能够为大型户外体育活动放松限制的可行性提供富有价值的参考洞见。一个对银石能够拥有大客流观众的可能性较为有利的因素是，比赛场地区域广阔，保持社交距离比在体育馆或像温布尔登这样的场地实现起来要容易很多。另外，场地位置所在也意味着大部分车迷需自己驾车前往，而不是采用公共交通，所以往返活动途中可能造成的传染风险是有限的。

讨论预计将在接下来的几天中继续进行，关于银石能够允许多少观众参加的结论可能会在本周后期出炉。

在英国政府宣布推迟解封后，银石马上给持有比赛门票的车迷发了消息，消息中表示“我们对于车迷能够回到2021F1英国大奖赛依然充满信心”。

“我们与英国文化、媒体和体育部，以及英国公共卫生部正在进行中的讨论结果是积极的，”消息人士透露。“一旦有了详细情况，我们会与大家及时沟通。”