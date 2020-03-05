F1：若有车队无法入境，不会举行世界锦标赛性质比赛

2020赛季定于3月15日在澳大利亚开始。此前，墨尔本的推广方澳大利亚大奖赛公司明确表示“一切准备就绪”，赛事将“照常进行”。

然而，全球新冠肺炎疫情正不断升级，特别在意大利大规模爆发，意味着某些国家可能出台对该国公民的旅行禁令。果真如此的话，法拉利、AlphaTauri以及轮胎供应商倍耐力的人员都有无法进入某些国家的风险。

不久前的F2季前测试开始前，两支驻扎在意大利的车队Prema和Trident的人员在入境巴林时都遇到了麻烦。因此，法拉利领队马蒂亚·比诺托公开要求F1方面确保其车队人员能够进入参赛国，否则影响将波及四支车队，因为哈斯和阿尔法·罗密欧都是用法拉利引擎。

针对若真有车队无法参赛， 事态将如何发展， F1竞赛主管罗斯·布朗澄清那一轮比赛将不会进行。

“如果一支车队被禁止进入某个国家，我们就不能进行比赛，” 布朗在接受路透社独家采访时说，“不会是世界锦标赛性质的比赛，无论如何，因为那么做是不公平的。”

“很明显，如果一支车队决定不参加比赛，那就是他们的决定。但是，如果由于一个国家的决定而导致某支车队无法参赛，那么很难进行公平的比赛。”

那么，这是否意味着比赛可能继续，但是不计入锦标赛年度积分，当前没有定论。

布朗在上周四取消了第二天前往巴塞罗那季前测试的计划，官方给出的解释是他需要参加紧急会议。几天后，英国人透露，他正要求车队缩减比赛团队的人数，作为一种可能保证比赛照常进行的措施。

“这是非常严重的情况，所以我不想低估它，”他说，“但是我们正在尝试举行比赛。我们必须以负责任的方式来做处理。我们正在最大限度地减少围场内的人数，我们要求车队派出他们进行比赛所需的最少人员。”

巴林国际赛车场在本周二向车队、管理方、媒体、转播商发出了通知书，凡事计划抵达巴林的人员，都需要尽早提供航班详情，包括特定的出发地或转机、经停地点，包括来自意大利或从阿联酋转机。

据悉，F1方面有计划把从意大利开始旅程的所有团队人员，包机从墨尔本直接飞到巴林，即使中途需要加油停留也禁止任何人员离开飞机，随后到巴林机场接受红外线体温检测。同时也有传言称，巴林大奖赛将不对观众开放。

自从疫情爆发之后，原定于4月19日的中国大奖赛，率先主动提出了推迟比赛的请求并且得到同意——如今赛事承办方上海久事体育正与F1方面商讨在赛季末办赛的可能性。

就在本周早些时候，MotoGP和其推广方Dorna公司宣布了揭幕战卡塔尔只会举行Moto2和Moto3的比赛，因为车手和车队已经在当地集结进行测试，但是不会举行大奖赛的级别。同时，泰国的主办方也提出了择日办赛的请求，获得了批准。

越南大奖赛定于4月5日在河内首次举行。虽然越南报告的16名确诊病患已经全部治愈，但是河内比赛还是被打上问号。布朗称F1方面正与越南的卫生机构进行沟通。他透露越南当局希望比赛如期上演，因此双方正协商必要的预防措施。