F1：若有车队无法入境，不会举行世界锦标赛性质比赛

F1竞赛总监罗斯·布朗表示，如果任何一支车队由于新冠肺炎引起的旅行限制而不能入境办赛国参赛，那么就不会进行比赛。
2020赛季定于3月15日在澳大利亚开始。此前，墨尔本的推广方澳大利亚大奖赛公司明确表示“一切准备就绪”，赛事将“照常进行”。
然而，全球新冠肺炎疫情正不断升级，特别在意大利大规模爆发，意味着某些国家可能出台对该国公民的旅行禁令。果真如此的话，法拉利、AlphaTauri以及轮胎供应商倍耐力的人员都有无法进入某些国家的风险。
不久前的F2季前测试开始前，两支驻扎在意大利的车队Prema和Trident的人员在入境巴林时都遇到了麻烦。因此，法拉利领队马蒂亚·比诺托公开要求F1方面确保其车队人员能够进入参赛国，否则影响将波及四支车队，因为哈斯和阿尔法·罗密欧都是用法拉利引擎。
针对若真有车队无法参赛， 事态将如何发展， F1竞赛主管罗斯·布朗澄清那一轮比赛将不会进行。
“如果一支车队被禁止进入某个国家，我们就不能进行比赛，” 布朗在接受路透社独家采访时说，“不会是世界锦标赛性质的比赛，无论如何，因为那么做是不公平的。”
“很明显，如果一支车队决定不参加比赛，那就是他们的决定。但是，如果由于一个国家的决定而导致某支车队无法参赛，那么很难进行公平的比赛。”
那么，这是否意味着比赛可能继续，但是不计入锦标赛年度积分，当前没有定论。
布朗在上周四取消了第二天前往巴塞罗那季前测试的计划，官方给出的解释是他需要参加紧急会议。几天后，英国人透露，他正要求车队缩减比赛团队的人数，作为一种可能保证比赛照常进行的措施。
“这是非常严重的情况，所以我不想低估它，”他说，“但是我们正在尝试举行比赛。我们必须以负责任的方式来做处理。我们正在最大限度地减少围场内的人数，我们要求车队派出他们进行比赛所需的最少人员。”
巴林国际赛车场在本周二向车队、管理方、媒体、转播商发出了通知书，凡事计划抵达巴林的人员，都需要尽早提供航班详情，包括特定的出发地或转机、经停地点，包括来自意大利或从阿联酋转机。
据悉，F1方面有计划把从意大利开始旅程的所有团队人员，包机从墨尔本直接飞到巴林，即使中途需要加油停留也禁止任何人员离开飞机，随后到巴林机场接受红外线体温检测。同时也有传言称，巴林大奖赛将不对观众开放。
自从疫情爆发之后，原定于4月19日的中国大奖赛，率先主动提出了推迟比赛的请求并且得到同意——如今赛事承办方上海久事体育正与F1方面商讨在赛季末办赛的可能性。
就在本周早些时候，MotoGP和其推广方Dorna公司宣布了揭幕战卡塔尔只会举行Moto2和Moto3的比赛，因为车手和车队已经在当地集结进行测试，但是不会举行大奖赛的级别。同时，泰国的主办方也提出了择日办赛的请求，获得了批准。
越南大奖赛定于4月5日在河内首次举行。虽然越南报告的16名确诊病患已经全部治愈，但是河内比赛还是被打上问号。布朗称F1方面正与越南的卫生机构进行沟通。他透露越南当局希望比赛如期上演，因此双方正协商必要的预防措施。
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|Frankie Mao