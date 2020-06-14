F1至少寻求三场候补欧洲赛事

本周五，F1官方宣布了阿塞拜疆、新加坡和日本受到新冠肺炎疫情的持续影响，不会在今年之内举办比赛。

目前公布的修订版2020赛历上，仍然只有8场比赛，将从7月初开始在奥地利红牛环、匈牙利亨格罗林、英国银石、西班牙巴塞罗那、比利时斯帕、意大利蒙扎进行。

尽管如此，F1方面依然目标在今年完成15-18场大奖赛。就在周五宣布取消名单新增三场比赛之前，竞赛总监罗斯·布朗相信仍然能整合出一个“完整的赛季”，而在欧洲多办1-2场比赛是“应急措施”。

可以理解的是，当前F1方面认为板上钉钉的是巴林将举行两场比赛，阿布扎比既然作为本赛季收官战的举办地。此外，索契方面坚称可以在原定日期办赛，同时愿意举办两场。

因此，在其他亚洲、美洲赛站无法确定的情况下，F1需要确保能在欧洲多进行3场比赛，从而在2020年至少完成15场大奖赛——据信这是F1与转播公司签订合约中规定的全额付款条件。于是，德国的霍根海姆、意大利的伊莫拉和穆杰罗、葡萄牙的波尔蒂芒（Portimao）都在额外的欧洲赛站的候选名单之上。

曾举行圣马力诺大奖赛的伊莫拉，本周刚刚更新了其国际汽联一级赛道执照，再度增加了迎接F1回归的可能；位于葡萄牙阿尔加夫的波尔蒂芒，早在今年2月中国大奖赛宣布延期之后，就开始与F1方面就替补办赛进行接洽，并且4月获得了一级赛道执照。

当前这些候补赛道正同F1协商合约事宜。去年在梅赛德斯冠名赞助下连续第二年办赛的霍根海姆，原本今年没有比赛。而德国方面愿意空场承办一场或多场大奖赛的前提，是F1方面可以支付场地租赁费。

然而，对于举行前8场比赛的6条赛道，F1管理公司将向红牛环、亨格罗林、巴塞罗那、斯帕和蒙扎支付基础的成本费用，只有银石将收取场租费。

虽然当前赛历上的8场比赛都计划“空场”进行，但是不排除在晚些时候社会稳定后重新开门的可能。如果比赛真的能有观众到场，票房收入将根据新协议归F1所有，而不是往常那样属于赛道的办赛收入。

值得一提的是，在确定即将举办比赛的同时，亨格罗林和蒙扎方面都确认各自的大奖赛合约已经延长一年。

除了巴林、阿布扎比、俄罗斯之外，赛历上剩余的办赛国还有越南、中国、加拿大、墨西哥、美国、巴西。

其中，在原定的首届越南大奖赛推迟之后，河内的赛事推广方认为9月是适合办赛的时间点，但由于是街道赛，其面临与巴库、新加坡相同的问题。同时，河内方面对更晚的办赛日期并不感冒，不太乐意在6个月时间里举办两次比赛，尤其是第一次推广效果未知的情况下。

中国车迷关心的中国大奖赛当前仍处于磋商阶段。近期传出的上海被列为两场比赛的候选地，只是F1单方面根据局势进行常规的询问。

至于地处美洲的四场比赛情势不容乐观，特别是美国不仅疫情没有缓解迹象，而且国内政局动荡。巴西确诊病例仅次于美国，列世界第二，而英特拉格斯的推广方并不支付承办费，对F1经济效益影响甚微。

“方方面面都被考虑到了，而我认为我们可以制定出一个非常好的下半赛季，”布朗在F1官方网站上表示，“有些比赛不会进行，可能会加入一些比赛，但很多事情正在进行中。”

“有几条优秀的欧洲赛道是我们可以增加1-2场比赛的，来确保我们拥有一个完整的赛季。我们不会宣布，因为还在张罗之中。”

“我们真正想要避免的是宣布了又修改。我们也需要足够早地宣布，这样人们就能做计划。我们希望下半赛季的一些比赛可以有观众，所以我们需要为售票和推广留出时间。”