F1考虑进行引擎冻结以降低成本

新冠肺炎大流行对参与F1的每个人带来了重大的财政影响，参赛者、国际汽联和F1管理者已经就接下来如何进一步减少支持进行磋商。三方已经同意了诸多措施，包括推迟2021版规则至2022年实施和在明年使用今年的赛车。

但是，鉴于财政紧缩不会在短期内结束的可能性，各方已经开始进一步讨论如果有需要的话，可以采取哪些额外的措施。

作为考虑的一个方面是，在明年起执行的1.75亿美元预算帽的基础上降低成本上限。但顾虑是，降低2500万美元或更多只会影响三大车队，并且强迫进行裁员，哪怕员工很难在这个时期找到其他工作。

另一个可能性是，通过对当前动力单元的冻结，限制引擎开发工作，而且可能延续几年。这将大幅度降低研发成本，而且带来连锁反应，可能为客户车队减少引擎使用费。

在新冠肺炎危机持续发展的大背景下，多方将继续讨论上述及其他降低成本的想法。然而很明显的是，当前所有车队都关心的是保证做出的决定可以帮助拯救所有参赛者，而不会让个别车队受益。

梅赛德斯近期同意了在2021年禁止使用DAS系统的计划，即使他们是唯一使用该系统的车队。法拉利支持推迟新车规则的实施，尽管看起来其当前赛车的竞争力落后竞争对手。