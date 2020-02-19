Motorsport.com获悉，“两天制”的中国大奖赛成为让这项赛事在今年重回赛程的一个选择，而时间则为11月介于巴西和阿布扎比大奖赛之间。
新冠病毒肺炎在中国的爆发迫使赛事推广方们推迟了原定于4月19日在上海举行的中国大奖赛。甚至在这个决定做出之前，F1管理层就已经很明确，他们会考虑在今年晚些时候重新安排这场比赛的所有可能性，哪怕找到一个档期很有难度。
赛季末比赛的安排没有给中国大奖赛留出明显的空荡，谈论最多的一种可能是在原本属于阿布扎比的11月29日进行，而亚斯码头的比赛往后延迟一周。
然而，有消息透露一个更大胆的计划正在评估中，那会让阿布扎比在原来的日子办赛。
这个提议是中国大奖赛在11月22日举行，与巴西和阿布扎比组成“三连赛”。虽然需要克服从圣保罗把物资及时运到上海这个后勤方面的大问题，但是一种减轻负担的办法是压缩中国大奖赛的周末日称。
现在考虑的想法是中国大奖赛只在周六和周日进行，第一天仅限于练习，而排位赛和正赛放在周日。
该提议需要得到车队的一致同意才能实施，而车队是否会支持以这么紧张的安排来结束本赛季并不明朗——尽管中国大奖赛的举行对他们有财政助推作用。
鉴于未来几周冠状病毒疫情的发展仍不确定，F1的计划在一段时间内不太可能有定数。
2020 Vietnamese circuit rendering
Photo by: FOM
越南坚信首次大奖赛会如期举行
与此同时，越南大奖赛官员坚决相信他们的比赛不会受到冠状病毒疫情的威胁，尽管其与中国接壤。
当地媒体在本周二援引赛事官员的话，根本没有对越南在赛程上的顺序需要重新评估的考虑。
法新社援引河内旅游部副部长Tran Trung Hieu的话表示：”F1比赛的时间不会延期或推迟。虽然这是一项体育赛事，它对越南和河内的旅游有非常巨大的影响。”
翻译/Vandy
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F1考虑在11月举行“两天制”中国大奖赛
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