F1考虑在11月举行“两天制”中国大奖赛

新冠病毒肺炎在中国的爆发迫使赛事推广方们推迟了原定于4月19日在上海举行的中国大奖赛。甚至在这个决定做出之前，F1管理层就已经很明确，他们会考虑在今年晚些时候重新安排这场比赛的所有可能性，哪怕找到一个档期很有难度。

赛季末比赛的安排没有给中国大奖赛留出明显的空荡，谈论最多的一种可能是在原本属于阿布扎比的11月29日进行，而亚斯码头的比赛往后延迟一周。

然而，有消息透露一个更大胆的计划正在评估中，那会让阿布扎比在原来的日子办赛。

这个提议是中国大奖赛在11月22日举行，与巴西和阿布扎比组成“三连赛”。虽然需要克服从圣保罗把物资及时运到上海这个后勤方面的大问题，但是一种减轻负担的办法是压缩中国大奖赛的周末日称。

现在考虑的想法是中国大奖赛只在周六和周日进行，第一天仅限于练习，而排位赛和正赛放在周日。

该提议需要得到车队的一致同意才能实施，而车队是否会支持以这么紧张的安排来结束本赛季并不明朗——尽管中国大奖赛的举行对他们有财政助推作用。

鉴于未来几周冠状病毒疫情的发展仍不确定，F1的计划在一段时间内不太可能有定数。

2020 Vietnamese circuit rendering Photo by: FOM

越南坚信首次大奖赛会如期举行

与此同时，越南大奖赛官员坚决相信他们的比赛不会受到冠状病毒疫情的威胁，尽管其与中国接壤。

当地媒体在本周二援引赛事官员的话，根本没有对越南在赛程上的顺序需要重新评估的考虑。

法新社援引河内旅游部副部长Tran Trung Hieu的话表示：”F1比赛的时间不会延期或推迟。虽然这是一项体育赛事，它对越南和河内的旅游有非常巨大的影响。”

翻译/Vandy