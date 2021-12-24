F1老板表示梅赛德斯与红牛之间的关系需要修补

随着F1两支顶尖车队间的世界冠军之争持续到阿布扎比大奖赛时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳和梅赛德斯领队托托·沃尔夫之间的紧张局势随着赛季即将结束走向爆发。俩人之间的敌意不时在FIA新闻发布会或媒体上引发争执。

虽然俩人在阿布扎比最后一次出席新闻发布会时的确握了手，但对于最后一场比赛安全车后重新发车的争议，以及赛后梅赛德斯发起的抗议，凸显出两支队伍之间的纷争依然没有完全平息。

多梅尼卡利在周二于意大利获颁洛伦佐·班蒂尼杰出奖时表示，明年F1需要做的一件事是不让这一赛季的余波继续发酵。相反，他认为为了这项运动着想，梅赛德斯和红牛应该修复彼此之间的关系这一点非常重要。

被问到对2022年的F1有没有什么担忧，多梅尼卡利说：“那些生活中喜欢确定性的人可以睡个好觉了！不过我们有许多的不确定，并且必须去面对，一些问题最终需要解决。我们必须一天天进行评估，红牛和梅赛德斯之间的关系必须修复，从而避免私人恩怨，我们都已经看到了这样对谁都没好处。”

Red Bull team boss Christian Horner and Formula 1 CEO Stefano Domenicali Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

梅赛德斯对于FIA处理阿布扎比安全车后重启比赛的方式依然表示失望，认为这样做违反规则。虽然放弃了就此事继续上诉的计划，但车队希望主管机构负责成立的委员会对此事件进行彻底调查。

F1的拥有者自由媒体集团目前对相关争议的余波保持沉默，集团倾向于让FIA新任主席穆罕默德·本·苏拉伊姆处理此类事务。

针对目前情况，多梅尼卡利表示：“我们已经和主席谈过了。我们讨论了他将要面对的事务的优先级，需要优先考虑的事情有很多。不过，在现在这个阶段，保持沉默是对的，这样不会给一个已经极度过热的领域带来进一步的争议。不过我想说我们刚刚结束的是一个非同寻常的赛季，吸引了超过20亿人的关注。最后一站阿布扎比大奖赛是2021年关注人数最多的体育赛事。这个惊人的数字值得我们自豪。”

多梅尼卡利认为，不论如何，苏拉伊姆入主FIA会给这一主管机构带来动态变化，“随着FIA主席换人，FIA内部的平衡也许也将发生变化，这对我们来说绝对意义重大。”