F1策略小组和委员会将于2021年被废除

在目前F1的管理结构下，只有得到策略小组同意的规则修改和其他想法，方能被提交给F1委员会，然后获得国际汽联的盖章。

策略小组由国际汽联、F1代表、法拉利、红牛、迈凯伦、梅赛德斯和威廉姆斯以及除此之外前一年完赛成绩最好的车队——当前是雷诺——组成。这些车队各持有一票，而国际汽联和F1各持有六票。

其余的车队可以参加策略小组会议，但不具备投票权，只能在F1委员会拥有发言权。其他组织机构，例如赛事推广者也将出席会议。

作为F1 2021年大范围改革的一部分，管理流程的改变也正在酝酿中。

尽管尚未获得批准，但为了简化流程，根据计划将由一个30人组成的小组负责F1相关规则的制定。其成员将包括国际汽联和F1的代表各10名，加上10支车队。

与目前的结构不同的是，在5月1日之后，对于当前赛季最后规则变化的投票不再需要全票通过。取而代之，相关提案需要30票中的28票即可通过。如果投票在5月1日前进行，那么针对下个赛季或当前赛季的规则修改，25票就能通过。

长期以来，策略小组的两级体系一直是争论的焦点。没有身在其中的车队对于他们在规则修改方面缺乏发言权始终心存芥蒂。

翻译/小飞侠