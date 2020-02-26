F1第二轮季前测试开始

梅赛德斯在首轮测试里做出了最快和次快的单圈时间，同时里程数也达到最多。相反，法拉利则不仅在单圈时间上远远落后，而且里程数排名十支车队中倒数第三。不过，法拉利方面表示，第一轮测试的工作中心不是赛车性能，而是测试各种调校规格。

对于塞巴斯蒂安·维特尔在第一轮测试最后一天上午的停车，法拉利对引擎做了调查后表示故障由机油系统的小问题引起，是可以修复的。

事实上整个第一轮测试中，只有雷诺引擎没有出现问题。梅赛德斯发现瓦尔特利·博塔斯遭遇的故障并非表面的电子系统问题，而是更多的在终端上，因此不得不更换一整套动力单元。此外，使用梅赛德斯引擎的威廉姆斯也在乔治·拉塞尔身上出现引擎相关问题。红牛的供应商本田一度在日本工厂里发现引擎的隐忧，前线人员在第一个工作日结束后更换了新单元，以便对第一套系统进行全面检查，不过排除了隐患。

前三天的测试中，上赛季名列第四的迈凯伦也没有进行性能检测。英国车队将在本轮对一系列新套件进行性能方面的测试。

博塔斯在上周做出的标杆时间1分15.732秒，与他在去年西班牙大奖赛排位赛Q3里做出的赛道最快单圈纪录1分15.406秒只有0.3秒的差距。本轮测试能否刷出新的赛道纪录，也将成为一大关注点。

新冠肺炎疫情影响

季前测试恢复之际，新冠肺炎疫情在欧洲的蔓延随着意大利确诊了超过300例病例而加剧，巴塞罗那也在昨天确诊一名从意大利北部旅行归来的病患，并且对25名密切接触者进行隔离观察。

意大利成为本次疫情在欧洲的爆发点。虽然加泰罗尼亚赛道的测试暂时没有受到影响，但是围场里的担忧不免升级。

法拉利的马拉内罗工厂处于意大利北部爆发点的区域，为此不得不采取预防措施。除了已经响应当地政府要求而关闭了马拉内罗和摩德纳的两处博物馆，同时限制居住或造访过受感染地区的人员进入其设施。此外，该意大利公司暂停了外部人员的造访，包括工厂参观，也取消了一切不必要的出差。不过就F1测试来说，车队如往常一样包机运输人员。

然而，随着疫情已经全球升级，除了中国大奖赛确定延期之外，2020赛季还未开始增加了更多不确定因素。

今年巴林与揭幕战澳大利亚大奖赛“背靠背”，F1围场里至少一半原本都预订了在迪拜或阿布扎比中转。然而。巴林政府在昨天决定短期内暂停来往阿联酋的航班，当前不确定是否会造成进一步的影响。

此外，越南方面已经确定延期原定于三月底在河内举行的羽毛球国际挑战赛，但是越南大奖赛的主办方坚持表示比赛如期举行。但与此同时，有报道称越南方面暂停了向所有来自疫情波及国家的人士发放各类签证。

对于新冠肺炎疫情，国际汽联在今天上午发表声明，重申了会采取有必要的行动。

”国际汽联将继续评估赛历上即将到来的比赛，如果有必要，将采取行动帮助保护全球汽车运动设计和广大群众。”