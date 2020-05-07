凯利：F1不会在疫情下“给每个人发糖“

根据自由传媒昨天公布的今年第一季度的财政报告，F1的收入不可避免地受到新冠肺炎疫情的影响，从去年同期的2.46亿美元“跳水”到3900万美元。可以理解的是，F1没有把原2020年赛历上大奖赛推广方提前支付的承办费计算在内，也没有统计电视转播商的版权费和主要的赞助合同。

这份报表显示，因为属于该季度内的澳大利亚、巴林的两场比赛都没能举行，由赛事推广费、转播费、广告和赞助费组成的初级收入从去年前三个月的1.98亿美元骤减到1300万美元，降幅达到93%；其他收入为2600万美元，只是刚刚超过去年同期的一半（4800万美元）。而今年1-3的营业收入为负1.37亿美元，是去年第一季度结果（负4700万美元）的191%。

不过，F1在今年前三个月的营业成本也有所下降，从5200万美元减少到4300万美元。这些支出中很大一部分用于了前四场“飞行比赛”的物资运输。虽然公司内部采取了紧急的成本控制措施，例如包括F1首席执行官凯利在内的高层接受减薪，并且接近半数员工“强制休假”，但是英国政府的特殊津贴政策在4月3日才生效，因此没有显示在第一季度的报表上。

在自由传媒的报告中，确认了上个月通过内部的资产重新分配，F1得到了15亿财产净值，其中14亿现金流。

“以成年人的方式”处理问题

在新冠肺炎疫情导致全球经济倒退的情况下，F1尽管依靠自由传媒的力量，哪怕放弃2020赛季也能存活且恢复，但不可避免地承受着巨大的压力：首当其冲，如何帮助参赛车队度过危机；如果大奖赛无法正常举行，需要处理赛事承办费的减免；还有赛程和比赛受限之后，与电视转播商、赞助商需要就合同重新协商。

Chase Carey, Chairman, Formula 1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

此前有消息称，凯利管理下的F1集团已经向一些车队提前支付了2019赛季的奖金。尽管如此，这位F1“掌门人”明确表示在补偿方面，不可能做到绝对的一视同仁。

“无论是车队、推广方、赞助商，我们不会给每个人发糖，”他在面向投资者的电话会议上表示，“我们会期望受到公平对待，但是我们会以成年人的方式来处理，并且期望2021年会恢复到4个月以前我们熟悉的样子。”

凯利承在2020年赛程敲定之前，很难与车队达成新的共识，但更棘手的是已有的商业协议难以打破。

“奖金是合同性的方程式，所以现在的奖金什么样，它就是什么样。现实地看，如果我们选择，我们不能单方面更改它。进一步说，这是利润的百分比，利润将减少，而奖金将减少，”美国人表示。

“我们会做些事情来支持某些车队吗？我们从事地不是分发工作。话虽如此，我们将与所有合作伙伴沟通，并弄清楚我们如何以对每个人都合理的方式开展下去？但是奖金本身是由合同规定的，该合同占EBITDA （收益）的百分比。”

“在我们真正知道那是什么之前，我认为我们不会真正进入下一个阶段。显然，我们有很多不确定因素，我们的赛历没有定下，我们也不知道有多少场比赛有现场观众。

“在眼下，我们对最终的奖金做了很多设想。我认为，如果我们能更好地处理这一问题，我们将了解自己的处境并知道我们是否适合做某事，无论是与车队还是与我们的其他合作伙伴。”

至于赛事的赞助商，凯利表示会以伙伴的姿态，“坐下来并寻找一条公平的前路”。