F1确认2023年不举行中国大奖赛

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虽然中国大奖赛出现在了先前公布的2023赛季赛历上，并且定在4月16日，但在新冠病毒疫情的持续影响下，F1方面宣布不会前往上海比赛。

上一次中国大奖赛举行是在2019年，并且承办了当时历史上第1000场大奖赛。而2022赛季见证了历史上首位F1中国正式车手周冠宇的参赛，并且当选年度新人。

“F1可以确认，在与推广方及有关方面对话后，由于新冠疫情持续造成的困难，2023年中国大奖赛将不会举行，"声明中表示。"F1正在评估填补2023年赛历空缺的其他选择，并将在适当的时候提供提供新消息。"

可以理解的是，尽管目前距离明年4月还有许多时间，但是F1物流运输需要提前安排，欧洲以外的赛事更是需要至少8周的时间进行海运。此前因为新冠疫情而无法举行的新加坡、日本、加拿大都在今年恢复举办大奖赛。对于F1方面来说，PCR检测和隔离措施为赛事的高质量举行增加了难度。

随着中国大奖赛确认无法进行，4月2日的澳大利亚大奖赛之后，到4月30日的阿塞拜疆大奖赛之间，空出了4周时间。F1曾经希望巴库的比赛可以提前，但当地推广方坚持当前的日期。这使得F1方面需要寻找替补赛事，以使整个赛季维持24场比赛。

据悉，葡萄牙的波尔蒂芒对于替补办赛跃跃欲试。2020和2021赛季，在其他赛道无法办赛的情况下，这条位于阿尔加夫的赛道已经举行过大奖赛。不过也有其他赛道表示兴趣。

随着圣诞和新年临近，预计F1还需要几周时间定夺。虽然理论上欧洲赛道可以办赛，但是从澳大利亚回到欧洲再前往与亚洲接壤的阿塞拜疆，在后勤物流上存在挑战，包括额外增加的成本。