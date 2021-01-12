F1确认2021赛季改在巴林揭幕，暂时移除中国大奖赛

受到新冠肺炎疫情持续发展及国际旅行限制的影响，澳大利亚墨尔本不会举行本赛季的揭幕战，而是由巴林承办今年的第一场比赛，但时间还是萨基尔赛道原先锁定的3月28日。因此，整个赛季的启动时间将延后一周。同时，巴林将自2006和2010年后第三次举办揭幕战。

去年，墨尔本的比赛在周五自由练习开始前两小时，因为围场里出现疫情而临阵取消。而这一次F1已经与当地的推广方确定了新的比赛日期——11月21日，为赛季的倒数第三场比赛。

上周末Motorsport中文网报道了，中国大奖赛推广方久事体育已经递交了把比赛改期到今年下半年的申请。在修改后的2021年赛历上，暂时没有中国大奖赛的身影。F1方面表示正与中国的推广方和有关部门进行磋商，研究在今年晚些时候回到上海的可能性，尽管调整后的赛历维持了最初确定的23个比赛周末的安排。

根据这份新赛历，今年整个4月将只有一场比赛，时间为4月18日，地点为意大利的伊莫拉。在越南河内的比赛“夭折”之后，该日期原先处于“待定状态”。现在，F1方面把待定的场次延后一周至5月的第一个周末。如果不出意外，去年第一次替补办赛的葡萄牙波尔蒂芒将获得第二次举行大奖赛的机会，而且届时将与西班牙巴塞罗那形成“背靠背”。

虽然前四轮的赛程发生了改动，但是同样在2020年没有办赛的摩纳哥、阿塞拜疆、加拿大、法国、荷兰、新加坡、日本、美国、墨西哥、巴西目前都在2021年赛历上。但是考虑到全球疫情形势依然严峻，特别是街道赛筹备的复杂性，这些赛事否能够最终举办，仍然存在不确定性。

与此同时，为了重新安排澳大利亚，赛季末的行程发生了调整。巴西大奖赛被提前至11月的第一个周末，与美国和墨西哥形成了三连赛。之后，参赛人员将得到10天左右的休整时间，赶赴南半球另一端的墨尔本。

因为这一更改，历史上第一场沙特阿拉伯大奖赛不得不延后一周至12月5日，同时也意味着收官战阿布扎比大奖赛被推后一个周末。所以，整个赛季将比原定时间晚一周结束。

对于修改后的2021年赛历，F1新任CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利表示：“今年对F1是一个忙碌的开始。我们很高兴地确认，计划的本赛季比赛场数保持不变。

“全球疫情还没有允许生活回到常态，但我们在2020年显示了，作为第一个回归的国际体育赛事，我们能够安全地进行比赛，而且我们拥有完成赛季的经验和计划。

“好消息是，我们已经为澳大利亚大奖赛重新确定了在11月办赛的日期，同时继续与我们的中国同僚们合作，寻找在2021年去那里比赛的方案，如果事情发生变化。我们非常兴奋地宣布，伊莫拉会在2021赛季回归，并且（我们）知道车迷们对冬歇期后回归的F1和变动后的巴林揭幕战非常期待。

“显然，疫情的情况仍久瞬息万变，但我们与合作伙伴和推广方都在上赛季积累了经验，便于在2021年做出相应且安全的调整。”

当前F1方面所做的2021年赛历调整，还需要经过国际汽联世界运动理事会的批准。而且根据声明，车迷能够在新赛季重返比赛现场，尽管暂未公布细节。

修改版2021年赛历：

日期 大奖赛 地点 3月28日 巴林 萨基尔 4月18日 意大利 伊莫拉* 5月2日 待定 待定 5月9日 西班牙 巴塞罗那 5月23日 摩纳哥 摩纳哥 6月6日 阿塞拜疆 巴库 6月13日 加拿大 蒙特利尔 6月27日 法国 卡斯特莱特 7月4日 奥地利 斯皮尔堡 7月18日 英国 银石 8月1日 匈牙利 布达佩斯 8月29日 比利时 斯帕 9月5日 荷兰 赞德福尔特 9月12日 意大利 蒙扎 9月26日 俄罗斯 索契 10月3日 新加坡 新加坡 10月10日 日本 铃鹿 10月24日 美国 奥斯汀 10月31日 墨西哥 墨西哥城 11月7日 巴西 圣保罗 11月21日 澳大利亚 墨尔本* 12月5日 沙特阿拉伯 捷达** 12月12日 阿布扎比 阿布扎比

*赛历修改需世界汽车运动理事会批准

**需赛道认证