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F1确认迈阿密将从2022年起加入赛历

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F1官方确认将从2022年起增设迈阿密赛站，意味着届时将有两场在美国进行的大奖赛。

F1确认迈阿密将从2022年起加入赛历

在经过长时间的谈判和当地相关部门的斡旋之后，F1与迈阿密方面今天宣布，双方已经签订了为期十年的办赛协议。从明年开始，大奖赛将在围绕NFL迈阿密海豚主场的街道上进行，届时的赛道长度为5.41公里，由19个弯组成。

迈阿密将成为历史上第11个举行F1大将赛的美国城市，不过比赛的具体日期目前还没有确定。可以理解的是，这将与奥斯汀承办的美国大奖赛相关联。奥斯汀方面正与自由传媒领导的F1高层洽谈新合约，还没有敲定任何细节。

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