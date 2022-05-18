F1确认俄罗斯大奖赛档期不会被填补，2022年赛历减少至22场

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俄罗斯大奖赛原定于9月25日在索契举行。但是二月份的俄乌危机爆发后，F1立即终止了与俄罗斯方面的办赛协议，包括原计划2023年将移师圣彼得堡附近。

此后，F1试图寻找其他赛道填补空缺，来保证本赛季仍有23场比赛。但是因为俄罗斯原本与新加坡、日本构成三连赛，因此后勤方面具有挑战性。

卡塔尔原本是主要候选地，而且其在2021年首次办赛，并且已经签订了从2023年起长达十年的协议——今年为世界杯让路。同时也有传言称新加坡有兴趣连办两场比赛，即在计划内10月2日的夜赛前，先举办一场傍晚的比赛。但是最终，这两个提议都没有实质性进展。

另一方面，在欧洲增设一场比赛在物资运输上仅仅是无法实现。因此，经过对车队、参赛人员物资运输、旅行、住宿成本等因素的再三考虑，F1方面最后放弃了候补赛事的计划。这意味着在9月11日的意大利大奖赛和10月2日的新加坡大奖赛之间，现在会有一个三周左右的间隙。

这是2020年新冠疫情爆发以来，F1连续三年比赛赛历在年中调整，但并非由于疫情本身的原因。上个月，F1已经回到了澳大利亚墨尔本比赛，接下来也将陆续回归加拿大、新加坡和日本这些曾因疫情而搁置的比赛地。这意味着目前只有中国大奖赛无法重新举办，尽管F1与中国方面已经续约至2025年。