F1宣布2020年中国大奖赛将延期举行

声明写道：“由于新型冠状病毒的持续传播，经过与中国汽车摩托车运动联合会和上海体育局进行持续的讨论后，F1中国大奖赛推广机构久事体育正式提出推迟举行2020赛季中国大奖赛的申请。”

“F1与国际汽联已经共同决定接受赛事方的正式申请，推迟原定于4月19日举行的2020国际汽联一级方程式中国大奖赛。”

今年年初爆发的新冠肺炎疫情，在一月底被世界卫生组织升级为全球卫生紧急事件。为了防止疫情的蔓延，中国采取了一切可能手段，包括叫停了多项国际级体育赛事，包括原定于3月21日在海南省三亚举行的电动方程式比赛，而世界田径室内锦标赛也已经延期到明年。

中国大奖赛自2004年起已经在上汽国际赛车场举办了16年，去年更是成为F1历史上第一千场大奖赛的里程碑。原本今年的比赛为2020赛季的第四站，介于即将第一次办赛的越南大奖赛（4月5日）和时隔数载回归的荷兰大奖赛（5月3日）之间。

上周，F1竞赛总监罗斯·布朗在接受包括Motorsport.com在内的媒体采访时表示，F1方面很清楚当前中国大奖赛面临的复杂处境，因此如果比赛不能在四月举行，则会设法寻找今年晚些时候回到上海的可能性。

声明中继续写道：“由于对卫生的持续担心，以及世界卫生组织宣布新型冠状病毒为全球卫生紧急事件，F1和国际汽联采取这些措施来确保出差人员、锦标赛参赛车及车迷的健康和安全，这是我们重点关注的问题。”

“F1和国际汽联将继续与车队、赛事方、中汽摩联及当地机构密切合作，监测情况的发展。各方将充分利用时间来研究在今年晚些时候候可能举办大奖赛的日期，如果届时情况有所改善。”

国际汽联和F1在这份联合声明中对中国大奖赛的重要性给予了认可，并且重申回到中国比赛的愿望。

“长期以来，有许多热情车迷的中国大奖赛是F1赛程上重要的一部分。国际汽联F1社区期待尽可能快地到中国比赛，并且在这个困难时期为所有中国人民送上祝福。”

这是2011年巴林大奖赛后，第一次有F1大奖赛无法在原定时间举行。九年前，巴林原先承办了赛季揭幕战，但是国内政治局势动荡而无法正常举行。虽然起初比赛被延期，但考虑到局势没有好转而在年中正式取消。