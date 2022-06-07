F1确认与中国电信的转播版权谈判进入“后期阶段”

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2022赛季已经进行了7场大奖赛，虽然周冠宇的到来让F1第一次有了中国车手参加比赛，但中国大陆地区除了上海五星体育和广东体育的有线电视频道之外，没有其他版权合法的转播平台。

此前，腾讯体育拥有F1 在中国大陆地区的独家新媒体版权。巴林揭幕战之前，当Motorsport中文网向F1方面询问与腾讯体育的版权续约进展时，知情人士表示腾讯有“内部问题”需要处理，因此也与其他潜在转播商展开洽谈。

近日，懒熊体育披露了中国电信有望拿下2022至2024年F1在中国大陆地区的非独家新媒体版权。当Motorsport中文网向F1方面求证时，相关人士表示谈判进行到了“后期阶段”，但是恐怕无法赶上本周末的阿塞拜疆大奖赛，而是“更有可能在下个月”会有结果。

对于新一轮中国大陆地区新媒体版权的费用，F1方面不便回应。不过可以理解的是，此前腾讯体育以相当低廉的价格——每年百万人民币——拿下了赛事版权（以及F2赛事的版权），当时自由传媒收购F1之后，希望能够重回中央电视台，同时借助腾讯在互联网的影响力重新培育年轻化的中国车迷市场。

当阿尔法·罗密欧车队任命周冠宇参加2022赛季之后，F1方面不可避免地希望在中国大陆地区新一期的版权费用上涨。

虽然由于新冠疫情，F1已经连续三个赛季无法到中国比赛，但国内的大奖赛收视指标却蓬勃上涨。根据今年2月F1公布的数据，2021年电视独立观众（赛季中至少收看一场比赛的人数）为4.45亿（同比增长3%），而在这个指标上，中国以2021年有7080万独立观众（与2020年相比增长13%）成为最大的市场。此外，F1在中国社交媒体（微博、微信、头条、抖音）上的“粉丝”数量达到270万。

不过，F1高层在摩纳哥期间出席《金融时报》与Motorsport Network共同举行的F1产业论坛时承认，受到疫情的持续影响，2023年中国大奖赛能否举行目前无法确定。