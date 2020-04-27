F1确定2020赛季将在奥地利重启

虽然法国大奖赛推广方刚刚宣布了今年不再举行比赛的决定，但是F1 CEO切斯·凯利在紧接着发布的公开信中告知了最新的计划，其中确定了以7月3-5日在斯皮尔堡的奥地利大奖赛为第一场比赛。

“虽然今天早上宣布了原定于6月底的法国大奖赛不能进行，我们对在夏天开始赛季的计划越来越有信心，”凯利在公开信的开头表示。

根据美国人的表示，F1计划在7月、8月和9月初集中在欧洲进行比赛，随后开启“飞行赛季”，在9-11月里在欧亚、亚洲、美洲进行，而巴林和阿布扎比将为赛季最后的两场比赛。同时，这位F1“掌门人”也确认前几场比赛不会对观众开放，但希望晚些时候车迷可以回到现场。

尽管如此，凯利表示“仍然需要解决许多问题，例如车队和其他伙伴进入各个国家并进行运作的流程”。同时，他也强调“所有参与人士的卫生和安全仍是重点工作”，而且“只会在如果我们相信有可以信赖的程序来解决风险和可能问题的情况下进行比赛”。

根据国际汽联的规则，F1需要8场大奖赛可以构成“世界锦标赛”。就在凯利的声明发表之前，银石赛道确认可以在空场的情况下举行大奖赛，同时愿意承办多场比赛。

不过凯利也在信中提醒，“我们所有的计划显然都可能改变，因为我们仍有许多问题需要解决，且我们所有人都受制于病毒带来的未知情况。我们都希望世界回到我们所认识和珍爱的样子，但我们承认必须在合适和安全的情况下来实现。我们期待完成我们自己的职责，让我们的车迷能够与家人、朋友和广大群众再次安全地感受F1的激情。”

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lando Norris, McLaren MCL34, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, and Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, and the remainder of the field on the opening lap Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

法国大奖赛取消

法国大奖赛主办方今天宣布，由于法国总统下令延长禁止举行大型活动至少直到7月中旬，原定于6月底在保罗·里卡德赛道举行的F1大奖赛不能够如期举行。虽然其声明中没有用到“取消”的字眼，但明确表示已经把工作重心转到了明年。

今年的法国大奖赛在原赛历上被安排在6月28日。赛事总经理埃里克·布利耶曾表示可以最晚等到6月20日在决定是否举行F1比赛。

但是法国总统埃马纽埃尔·马克龙在4月中旬已经宣布了延长大型活动禁令，同时继续关闭申根区域直到进一步通知。虽然法国境内的疫情当前处于控制状态，并且当局有意逐步放开社会的限制，使得经济能够逐步恢复，但是仍旧禁止大规模人群聚集。

因此，由普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区推动的法国大奖赛无法如期举行，而且确定今年年内不会举行。

“鉴于新冠肺炎疫情相关的发展，法国大奖赛了解到，根据法国国家宣布的决定，不可能维持我们的赛事，”布利耶表示，“由GIP法国大奖赛-卡斯莱特的注意力已经转向了2021年夏天，在南部地区核心地区为我们的观众打造一场更加原始的赛事。”