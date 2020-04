F1确定2020赛季将在奥地利重启

虽然法国大奖赛推广方刚刚宣布了今年不再举行比赛的决定,但是F1 CEO切斯·凯利在紧接着发布的公开信中告知了最新的计划,其中确定了以7月3-5日在斯皮尔堡的奥地利大奖赛为第一场比赛。

“虽然今天早上宣布了原定于6月底的法国大奖赛不能进行,我们对在夏天开始赛季的计划越来越有信心,”凯利在公开信的开头表示。

根据美国人的表示,F1计划在7月、8月和9月初集中在欧洲进行比赛,随后开启“飞行赛季”,在9-11月里在欧亚、亚洲、美洲进行,而巴林和阿布扎比将为赛季最后的两场比赛。同时,这位F1“掌门人”也确认前几场比赛不会对观众开放,但希望晚些时候车迷可以回到现场。

尽管如此,凯利表示“仍然需要解决许多问题,例如车队和其他伙伴进入各个国家并进行运作的流程”。同时,他也强调“所有参与人士的卫生和安全仍是重点工作”,而且“只会在如果我们相信有可以信赖的程序来解决风险和可能问题的情况下进行比赛”。

根据国际汽联的规则,F1需要8场大奖赛可以构成“世界锦标赛”。就在凯利的声明发表之前,银石赛道确认可以在空场的情况下举行大奖赛,同时愿意承办多场比赛。

不过凯利也在信中提醒,“我们所有的计划显然都可能改变,因为我们仍有许多问题需要解决,且我们所有人都受制于病毒带来的未知情况。我们都希望世界回到我们所认识和珍爱的样子,但我们承认必须在合适和安全的情况下来实现。我们期待完成我们自己的职责,让我们的车迷能够与家人、朋友和广大群众再次安全地感受F1的激情。”

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lando Norris, McLaren MCL34, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, and Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, and the remainder of the field on the opening lap

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images