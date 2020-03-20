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F1确定延期实施规则改革，2020赛历修订无需车队同意

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F1确定延期实施规则改革，2020赛历修订无需车队同意
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2020年3月20日 上午12:29

F1官方确认受到新冠肺炎疫情影响，原计划在2021实施的规则改革将推迟一年，同时关于2020年赛历的重新制订无需得到参赛车队的同意。

继本周初车队和F1方面的初步讨论之后，国际汽联主席让·托德在本周四加入了电话会议，对新冠肺炎大流行对F1本赛季及明年造成的影响进行了磋商。

第一次会议上，九支车队同意将规则改革延期到2022年实施，当时法拉利虽然没有同意，但只是表示需要更多时间考虑。之后，意大利车队的领队马蒂亚·比诺托向F1.com表示，法拉利会支持“对这项运动整体最好的决定”，因为“现在不是自私和耍手段的时候”。而周四的电话会议上，法拉利兑现了承诺。

这意味，2021赛季本质上将沿用今年的规则，各支车队在本赛季使用的底盘将在赛季末“冻结”，只允许在明年进行空气动力学方面的升级。但是，以控制成本为目的的“预算帽”政策仍将在明年开始实施。

“由于目前的财务状况动荡，已经同意各车队将在2021年使用2020年的底盘，并且在适当时候讨论可能冻结的其他组件，”国际汽联的声明中写道。

“《财务条例》的引入和实施将按计划在2021年进行，国际汽联，F1和所有车队仍在就节省成本的进一步方法进行讨论。随着全球新冠肺炎疫情的发展，所有车队均表示支持国际汽联和F1重新制订2020年赛历。”

规则调整的具体细节将由国际汽联进行操作，随后有待世界汽车运动理事会的审批。

F1 2021 rules

F1 2021 rules

Photo by: Formula 1

2020赛历修订灵活性

同一天，F1和国际汽联在另一份联合声明中宣布，原定于五月份的荷兰、西班牙和摩纳哥的赛场赛事将延期。但是很快，摩纳哥的主办方单方面确认，考虑到新冠肺炎疫情带来的诸多不确定性，尤其是存在劳动力大量确实的可能性，蒙特卡洛的比赛周末将会取消。

加上已经取消的澳大利亚揭幕战，原先由22场大奖赛组成的创纪录的2020年赛历已经减少至20场赛事。而六月初的阿塞拜疆大奖赛有可能成为本赛季正式的第一场比赛。

当前，F1需要为巴林、越南、中国、荷兰和西班牙的五场赛事另外寻找合适的办赛日期。 而车队已经同意在三四月关闭工厂连续21天，以便解除传统的夏休期，为赛历的重新制订留出余地。

值得一提的是，F1 CEO切斯·凯利透露，周四会议的另一个积极结果是，调整后的赛历不需要得到所有车队的同意就能直接执行。

“本次会议上，对于一旦可以安全办赛，尽可能多地重新安排延期的比赛的计划，得到了所有人的支持，”凯利在F1.com发布的情况通报中表示。

“F1和国际汽联现在将着手敲定修订版2020年赛历的工作，届时将会咨询车队，但按照会议上达成的协议，修订版赛历不需要他们的正式批准。这将给我们必要的灵活性，以便与受到影响的赛事推广方谈妥修改的时间，为在合适的时候开始比赛做好准备。”

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