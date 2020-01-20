F1确定布莱切斯离任日期

Motorsport.com上周报道过，现年59岁的布莱切斯已经决定离开F1管理公司，原因是长期旅居英国伦敦工作并频繁旅行、出席大奖赛，令他无暇顾及居住在美国的家人，尤其是四个儿子中最小的儿子需要特殊照顾。

在加入F1之前，布莱斯特凭借塑造了ESPN的商业模式而在业内闻名。2017年一月自由传媒正式接管F1后，他被任命为商业总监，与主席兼CEO切斯·凯利、竞赛总监罗斯·布朗构成了“三驾马车”的管理体系。作为商业方面的总负责人，他的主要工作就是重新打造这项运动的商业运作，以便实现收入的最大化，包括与办赛方商讨承办费、洽谈赞助协议和广播公司的转播协议。

“过去三年在F1是难以置信的旅程，我完全享受，”布莱切斯表示，“我个人很感谢F1的团队付出的非凡努力和奉献，他们是最佳中的最佳，而我有相信他们将继续为观众服务，将我们为未来几年定下的策略付诸于行动。”

“我感到骄傲的是，我离开时的F1比2017年我加入时得到了改善，我知道我们一起打下的基础将继续为全世界车迷服务，并且吸引新的观众。”

相比过去伯尼·埃克莱斯顿管理时期，过去三年F1在商业开发方面发生了巨大的变化，其中最引人注目的项目有F1电竞全球系列赛连续三年——包括开始了F1电竞中国冠军赛、由Netflix拍摄并制作的F1纪实电视剧《Drive to Survive》——第二季的制作正在进行中。

“我想代表F1的每个人感谢肖恩在过去三年里他给予这项运动的领导、热情和专业工作，”凯利在声明中表示，“肖恩使F1在商业方面发生了转型，而（F1）这门生意的发展势头和成长，正是他工作的有力证明。”

“我很高兴肖恩将继续在美国的家中为我们担任顾问，他将永远是F1家庭的一部分，我期待他继续提供意见和建议。”

当前，F1没有透露是否将寻找布莱切斯的全职继任者，只是表示随着他的离开，"他的大多数直接报告将报告给”凯利。