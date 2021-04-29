F1确定在2021年举行三场“冲刺排位赛”比赛

F1赛事方已经对比赛周末的赛制改革方案研究多年，包括在周六进行倒序发车比赛的想法，但遭到车队的否决。但是，赛事方没有放弃，并在今年重点推进周六冲刺排位赛的提议。

可以理解的是，一些车队此前的顾虑在于，一旦在周六短距离的比赛中发生事故，导致赛车受损，不仅可能影响周日的重头戏，而且必然带来额外的成本支出。经过多时的磋商之后，F1赛事方同意将有针对性地进行财政补偿，同时对本赛季已经启动的“预算帽”做出相应调整。

本周早些时候，十支车队对冲刺排位赛比赛进行了正式投票，结果一致通过。虽然最终的三场赛事没有官方宣布，但计划拟在英国银石、意大利蒙扎和巴西英特拉格斯。

届时比赛周末的赛程将进行调整，整个周末只进行两个自由练习阶段，分别为周五上午和周六上午，时长各为一小时。周五下午将进行常规的排位赛，以此决定周六下午冲刺排位赛比赛的发车顺序。

这场短程冲刺赛总距离大约为100公里，其结果将作为周日300公里左右的传统正赛的发车顺序。“冲刺赛”的第一名获得3个积分，第二、第三名分别拿到2分、1分。

进行冲刺排位赛比赛的周末，轮胎的使用规则也稍有不同。相比常规周末每辆赛车13套干地轮胎，这三个特定的周末将减少为12套轮胎，因为整个周末实际的总里程数减少。

周五上午的第一节练习里，每辆赛车可以任意挑选两套轮胎（在结束时归还一套）。而周六的第二节练习，车手可以在余下的轮胎中任意选用一套。

周五的排位赛仍分为Q1、Q2、Q3阶段进行，车手只能使用软胎，共5套。不过，车手在周日的正赛里可以自由地为发车选择干地配方的轮胎，而无需像在常规周末那样用Q2里做出最快时间的那套轮胎。

对于冲刺赛排位赛，每位车手可以自由选择两套轮胎，但没有强制进站。不过本阶段结束后，车手需要归还完成里程数最多的那套轮胎。到了周日的正赛，车手能够自己决定如何使用余下的两套轮胎，无须强制使用两款不同配方的轮胎。

对于雨天条件，比赛周末开始每辆赛车会有3套全雨胎和4套半雨胎。如果周五的第一节练习和排位赛在雨地上进行，倍耐力会额外提供一套半雨胎，但车队必须在冲刺排位赛比赛前归还一套使用过的半雨胎。

如果冲刺排位赛比赛为雨战，车队要在结束后归还一套用过的半雨胎或全雨胎，不过能获得一套新的半雨胎作为补给。整个周末，两款雨地轮胎总计最多不超过9套。

由于赛制的更改，赛车封存的条件也相应修改。从周五排位赛开始，车队就被禁止对赛车进行主要的修改，一方面为了防止其做特别的排位赛调校，另一方面为了限制其为第二天维修赛车的工时，同时也为了确保车队会在周六上午充分利用最后60分钟的赛道时间，而不会“作壁上观”。

自周六下午的冲刺排位赛比赛开始，赛车就进入了全封存状态，只能针对配重和动力单元、变速箱的散热做非常有限的调整。