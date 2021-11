F1瞄准2022赛季全面改革冲刺赛积分制度

本月,本赛季的最后一场冲刺排位赛实验将在巴西大奖赛上进行。F1的负责人们已经相当确信这个赛制足够受欢迎,大多数车迷会同意继续进行。

虽然2022赛季计划的最终决定要等到冬天,由车队和国际汽联共同做出,但F1所有者自由媒体正在制定发展计划,在明年进行他们认为应该做的改革。

F1运动事务总经理罗斯·布朗重申,2022赛季目标将会是举行六场带有冲刺赛的赛事,而且每个赛事推广方都表达了承办冲刺赛的兴趣。

至于哪些比赛将承办冲刺赛尚未确定。但冲刺赛的时间将会尽量平均地安排到整个赛季之中。

尽管最近有建议,支持把冲刺赛办成为独立的赛事,或许可能运用倒序发车规则,但罗斯·布朗已明确表示,2022年的冲刺赛规则只会是一次改进。

由于2022赛季新车所带来的影响难以确定,布朗认为在对冲刺赛体系做太多调整前,应该先观察下赛季的情况。

但是,他表示一些关键性变化的提案将会提交给了车队——其中包括积分系统的改变、杆位的授予和冲刺赛的命名。

本周一,布朗在接受个别媒体专访时表示:“原则上,我们已经与各车队达成一致。我们将着眼于明年进行六次冲刺赛,在此之前还要做很多准备。我们的观点是我们应该在明年做些改进,但不能激进。一部分原因是即将到来的新车,大家都需要适应新车。”

"我们需要分析新车对比赛的影响,所以我们对待2022赛季将会相对保守且抱着进化的态度。但我们对这个概念保持积极的态度,而且值得高兴的是,F1在三场比赛里尝试了不同对概念,来观察一下它如何发展。"

Sparks trail from Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 after damage on the opening lap

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images