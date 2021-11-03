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Formula 1 新闻

F1瞄准2022赛季全面改革冲刺赛积分制度

F1接近实现2022赛季举办六场冲刺赛的计划，同时谋求下赛季的冲刺赛可以产生更多的积分。

本月，本赛季的最后一场冲刺排位赛实验将在巴西大奖赛上进行。F1的负责人们已经相当确信这个赛制足够受欢迎，大多数车迷会同意继续进行。

虽然2022赛季计划的最终决定要等到冬天，由车队和国际汽联共同做出，但F1所有者自由媒体正在制定发展计划，在明年进行他们认为应该做的改革。

F1运动事务总经理罗斯·布朗重申，2022赛季目标将会是举行六场带有冲刺赛的赛事，而且每个赛事推广方都表达了承办冲刺赛的兴趣。

至于哪些比赛将承办冲刺赛尚未确定。但冲刺赛的时间将会尽量平均地安排到整个赛季之中。

尽管最近有建议，支持把冲刺赛办成为独立的赛事，或许可能运用倒序发车规则，但罗斯·布朗已明确表示，2022年的冲刺赛规则只会是一次改进。

由于2022赛季新车所带来的影响难以确定，布朗认为在对冲刺赛体系做太多调整前，应该先观察下赛季的情况。

但是，他表示一些关键性变化的提案将会提交给了车队——其中包括积分系统的改变、杆位的授予和冲刺赛的命名。

本周一，布朗在接受个别媒体专访时表示：“原则上，我们已经与各车队达成一致。我们将着眼于明年进行六次冲刺赛，在此之前还要做很多准备。我们的观点是我们应该在明年做些改进，但不能激进。一部分原因是即将到来的新车，大家都需要适应新车。”

"我们需要分析新车对比赛的影响，所以我们对待2022赛季将会相对保守且抱着进化的态度。但我们对这个概念保持积极的态度，而且值得高兴的是，F1在三场比赛里尝试了不同对概念，来观察一下它如何发展。"

Sparks trail from Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 after damage on the opening lap

Sparks trail from Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 after damage on the opening lap

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

布朗表示，虽然F1不会从根本上改变冲刺赛的形式，但也在研究一些重要的修改——最关键的就是它授予的积分。

"我们正在与各车队探讨如何才能使周六的比赛更有挑战性和吸引力，"他解释说。

"我对新车会带来帮助这一点秉持非常乐观的态度，因为它们能加强竞争。我们现在讨论的是怎样增加周六赛事的奖励，那样在积分方面，周六的比赛就更加刺激。”

"可能会有倒序发车之类的。必须说，我对此相当兴奋，但我认为可能这样有点过头。不过，目前在讨论其他几件事。”

"周五的杆位：很明显，周五不授予杆位一点不受欢迎。所以这在议程中。”

"（冲刺排位赛）赛事的命名也是一个议题，现在我们都叫它‘比赛’：如果它走路像鸭子，叫声像鸭子（比喻换汤不换药，事物的本质不变）……赛事的命名是我们需要明确的内容。”

"接着也许是周六的积分分发可以让它更有挑战性，对车手比赛更有吸引力。"

虽然F1目前只对冲刺赛获得前三名的车手有奖励积分（分别为3、2、1分），但布朗说，该体系可以修改，最多给出当前比赛积分系统的三分之一分值。

这意味着冲刺赛的获胜者可能会拿到8到10分，且前十名均有积分奖励。

"个人来说，我们建议过冲刺赛可以授予正式比赛三分之一的积分，"他说道。"这是最初的提议，但没有被采纳，因为大家认为，我们需要先看看冲刺赛的运作情况，再分配积分。所以这（积分）将会是讨论的起点。”

"它得有足够大的吸引力，值得车手们去争取。并且，足够让位置较为靠后的车手也想争取。但它不能过分影响锦标赛的角逐。我们希望它将对锦标赛产生影响，必须有，但又不能过度影响。"

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

布朗说，对于在银石和蒙扎进行的冲刺赛，迄今为止他很少收到对冲刺赛开展方式的抱怨，。

而且，虽然周六的冲刺赛娱乐性有限，但冲刺赛的形式对改善周五的赛道活动产生了更广泛的影响，布朗对此感到高兴。

当被Motorsport.com问及周六是否无聊，以及这会对周末的比赛有何影响时，布朗说："我个人认为，只要周六的比赛不是一种火星撞地球那般激烈，那么这个代价就是值得的。我不确定它的激烈程度，但我认为，它让整个周末的情况有了很大的改善，我们还是会坚持下去。"

翻译/Chloe

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