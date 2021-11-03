F1瞄准2022赛季全面改革冲刺赛积分制度

本月，本赛季的最后一场冲刺排位赛实验将在巴西大奖赛上进行。F1的负责人们已经相当确信这个赛制足够受欢迎，大多数车迷会同意继续进行。

虽然2022赛季计划的最终决定要等到冬天，由车队和国际汽联共同做出，但F1所有者自由媒体正在制定发展计划，在明年进行他们认为应该做的改革。

F1运动事务总经理罗斯·布朗重申，2022赛季目标将会是举行六场带有冲刺赛的赛事，而且每个赛事推广方都表达了承办冲刺赛的兴趣。

至于哪些比赛将承办冲刺赛尚未确定。但冲刺赛的时间将会尽量平均地安排到整个赛季之中。

尽管最近有建议，支持把冲刺赛办成为独立的赛事，或许可能运用倒序发车规则，但罗斯·布朗已明确表示，2022年的冲刺赛规则只会是一次改进。

由于2022赛季新车所带来的影响难以确定，布朗认为在对冲刺赛体系做太多调整前，应该先观察下赛季的情况。

但是，他表示一些关键性变化的提案将会提交给了车队——其中包括积分系统的改变、杆位的授予和冲刺赛的命名。

本周一，布朗在接受个别媒体专访时表示：“原则上，我们已经与各车队达成一致。我们将着眼于明年进行六次冲刺赛，在此之前还要做很多准备。我们的观点是我们应该在明年做些改进，但不能激进。一部分原因是即将到来的新车，大家都需要适应新车。”

"我们需要分析新车对比赛的影响，所以我们对待2022赛季将会相对保守且抱着进化的态度。但我们对这个概念保持积极的态度，而且值得高兴的是，F1在三场比赛里尝试了不同对概念，来观察一下它如何发展。"

Sparks trail from Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 after damage on the opening lap Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

布朗表示，虽然F1不会从根本上改变冲刺赛的形式，但也在研究一些重要的修改——最关键的就是它授予的积分。

"我们正在与各车队探讨如何才能使周六的比赛更有挑战性和吸引力，"他解释说。

"我对新车会带来帮助这一点秉持非常乐观的态度，因为它们能加强竞争。我们现在讨论的是怎样增加周六赛事的奖励，那样在积分方面，周六的比赛就更加刺激。”

"可能会有倒序发车之类的。必须说，我对此相当兴奋，但我认为可能这样有点过头。不过，目前在讨论其他几件事。”

"周五的杆位：很明显，周五不授予杆位一点不受欢迎。所以这在议程中。”

"（冲刺排位赛）赛事的命名也是一个议题，现在我们都叫它‘比赛’：如果它走路像鸭子，叫声像鸭子（比喻换汤不换药，事物的本质不变）……赛事的命名是我们需要明确的内容。”

"接着也许是周六的积分分发可以让它更有挑战性，对车手比赛更有吸引力。"

虽然F1目前只对冲刺赛获得前三名的车手有奖励积分（分别为3、2、1分），但布朗说，该体系可以修改，最多给出当前比赛积分系统的三分之一分值。

这意味着冲刺赛的获胜者可能会拿到8到10分，且前十名均有积分奖励。

"个人来说，我们建议过冲刺赛可以授予正式比赛三分之一的积分，"他说道。"这是最初的提议，但没有被采纳，因为大家认为，我们需要先看看冲刺赛的运作情况，再分配积分。所以这（积分）将会是讨论的起点。”

"它得有足够大的吸引力，值得车手们去争取。并且，足够让位置较为靠后的车手也想争取。但它不能过分影响锦标赛的角逐。我们希望它将对锦标赛产生影响，必须有，但又不能过度影响。"

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

布朗说，对于在银石和蒙扎进行的冲刺赛，迄今为止他很少收到对冲刺赛开展方式的抱怨，。

而且，虽然周六的冲刺赛娱乐性有限，但冲刺赛的形式对改善周五的赛道活动产生了更广泛的影响，布朗对此感到高兴。

当被Motorsport.com问及周六是否无聊，以及这会对周末的比赛有何影响时，布朗说："我个人认为，只要周六的比赛不是一种火星撞地球那般激烈，那么这个代价就是值得的。我不确定它的激烈程度，但我认为，它让整个周末的情况有了很大的改善，我们还是会坚持下去。"

翻译/Chloe