F1目标在2030年实现“净零碳排放“

F1目标在2030年达到碳中和，意即在这段时间里通过节能减排等形式，抵消这项锦标赛产生的二氧化碳排放量。并且，这项运动力求最早在2025年促成所有大奖赛在自然资源方面可持续发展，换句话说就是不对环境造成破坏。

根据这份计划，F1不仅要在比赛期间根除赛道上的碳排放，而且在人员旅行和物资运输方面同样如此。为此，F1方面表示将启用“极有效的后勤和旅行”政策，并且使用“百分之百可再生性打造的办公室、设施和工厂”。

具体来说，F1致力于不再使用一次性的塑料用品，改用可持续性的材料，从而确保比赛周末用过的废品可以循环使用或当作肥料。对于现场观赛的车迷，F1将为他们以绿色出行方式抵达赛道提供“鼓励和方式”。同时，赛事也会为当地个人和企业加入这场“绿色行动”创造机会。

刚刚出台的“2021改革”技术规则方面，针对动力单元的技术没有进行修改，意味着2021至2025赛季将沿用当前的V6涡轮增压引擎加混合动力技术。而这场碳排放零增长运动将推动进一步开发可以减少当前内燃机碳排放的技术，希望最终达成创造“世界首个净零碳、混合动力内燃机”。

现役F1混合动力单元已经是公认的世界上最有效率的汽车引擎，热能吸收及使用率达到50%，比使用汽油的民用车引擎在效率上高出20%。这意味着一直被认为不环保的F1赛车不仅动力更多，而且实际比任何其他汽车使用更少的燃油，排出更少的二氧化碳。

自由媒体接管F1后便致力于推陈出新，在立志使这项赛事“更强、更好”的同时，也放眼于长期发展。过去12个月里，F1方面一直与国际汽联、可持续性发展专家、参赛车队、赛事推广者和合作伙伴进行相关工作，方才正式公布了这项行动。

今年六月，英国新修订的《气候变化法案》正式生效，目标在2050年实现温室气体“净零排放”。英国由此成为世界主要经济体中率先以法律形式确立这一目标的国家。与此同时，欧盟也在加速推动为实现消除温室气体排放目标设下期限，绝大多数欧盟领导人都同意以2050年作为目标年。

现役十支F1参赛车队，除法拉利、红牛二队、阿尔法·罗密欧（索伯）之外，至少有一个工厂或运作中心设在银石赛道附近。本周二，F1公布其可持续发展策略之后，迈凯伦和雷诺表达了支持。

迈凯伦车队CEO扎克·布朗表示：“因为迈凯伦涉及全世界的技术、赛车和移动，我们认识到我们对可持续发展负有责任，从最小化对环境的影响到通过人、技术、发展和运作来最大化我们的社会影响力。”

而且迈凯伦提到不仅在自己的F1车队运作中采取环保措施，也在其“为电动方程式车队提供的电池技术中进行电池生命周期的评估，并且已经开发出一系列可持续性技术和产品，能够解决电动和混合动力比赛的需求，改进能量效率和减少排放”。

值得一提的是在车手中，两位多届世界冠军刘易斯·汉密尔顿和塞巴斯蒂安·维特尔也公开倡导从我做起保护地球环境。