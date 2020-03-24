F1目标在2020年举行15-18场大奖赛

随着巴库的推广方宣布推迟阿塞拜疆大奖赛，原2020赛历上的前八场大奖赛已经有两场取消和六场改期。

F1官方与各大赛事推广方正在商讨如何修订今年的赛程。为此，往常在七八月的夏休期已经提前至三四月，以此为在下半年安排赛事匀出时间。

此前F1 CEO凯利表示过，2020赛季会在条件“安全”的情况下重新开始。在巴库宣布其延期决定之后，F1“掌门人”在一份声明中表示仍旧希望能够举办至少15场大奖赛，尽管他无法对赛季何时开始给出答案。

“过去一周，F1和十支F1车队和国际汽联联合起来，做出了快速、果断的行动，作为我们对新冠肺炎大流行部分的初步应对，”凯利表。

“我们都致力于为车迷呈现2020锦标赛赛季。我们承认非常有可能的是还会有当前安排好日程的赛事被推迟。尽管如此，我们和我们的伙伴完全希望本赛季可以在夏天的某个时刻开始，而修订后的赛历会有15-18场比赛。”

F1竞赛事务主管罗斯·布朗曾在接受采访时表示，2020赛季延长至明年一月是方案之一。凯利在声明中明确表示，如果本赛季可以开始，肯定会超过原定的收官日期。

他说：“正如之前宣布的，我们会利用夏休期提前至三四月，以便在通常属于夏休期的时间里可以比赛，而且预计赛季的结束日期会超过原定的11月27-19日，实际的次序和比赛的日程安排肯定会与原来的2020赛历不一样。”

“由于当前的情况瞬息万变，现在不可能提供更加详细的赛历，但是我们预计会在接下来几个月里，对各个办赛国的情况以及前往这些国家的（入境）问题有更加清楚的了解。”

目前，十支车队已经一致同意在三四月里强制关闭工厂连续21天，并且已经陆续开始执行。此外，F1、国际汽联和车队也都同意了新技术规则推迟到2022年实施；现行规则将冻结至2021赛季结束，期间明年将使用2020版本的赛车底盘，但是新的财政制度将如期执行，意味着新赛车研发将在“预算帽”下进行。

尽管F1正面临一场巨大的挑战，但是凯利认为这也给这项运动带来进行一系列新尝试的机会。

“这一灵活性给发展这项运动、试验和尝试新事物带来了机会，”美国人表示，“这可能包括一些主动行动，例如：拓展我们的电竞平台、开发更多像Netflix出品的《Drive to Survive》之类的创新内容，以及其他创造性的方式来驱动（F1）对赞助商伙伴、广播伙伴、比赛推广方、车队和车迷的价值继续增长——即我们这项精彩运动的生态系统。”

第一场F1官方性质的电竞虚拟大奖赛在上周日举行。雷诺F1车队试车手周冠宇击败了包括迈凯伦F1车手兰多·诺里斯在内的多位好手后，赢得了“虚拟巴林大奖赛”，成为了这项新电竞系列赛的首位赢家。