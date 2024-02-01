F1王炸！汉密尔顿将从2025年起为法拉利效力
七届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿确认将在2024赛季结束后离开梅赛德斯，从下赛季开始为法拉利效力，合同为期多年。
英国时间本周四晚7点，梅赛德斯对外宣布了车队将在2024赛季结束后与汉密尔顿分道扬镳，并且称后者动用了去年新签订合约中的解约条款。根据那份合约，英国人要为德国车队比赛至2025赛季。
梅赛德斯官宣后不久，法拉利发表简短声明称已经与英国人签订了从2025年起的“多年协议”。届时，汉密尔顿将与查尔斯·莱克勒克组成全新的法拉利车手阵容，共同代表跃马参加F1。
汉密尔顿在2013年加入德国制造商，随后赢得了2014、2015、2017、2018、2019和2020赛季车手世界冠军，由此成为了七冠王。实际上，他在迈凯伦期间夺得的个人第一个世界冠军，同样由梅赛德斯引擎的功劳。2021年在具有争议性的阿布扎比收官战中，他输给了马克斯·维斯塔潘，无缘第八次加冕。
“就车队-车手的配对来说，我们与刘易斯的合作是这项运动中最成功的，我们可以骄傲地回顾这份关系，”梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示。“刘易斯将永远是梅赛德斯赛车运动史上的重要组成部分。但是，我们知道我们的合作总有一天会走到尽头，而现在这一天已经到来。“
”我们接受刘易斯寻求新挑战的决定，同时想到我们未来的机遇，让人感到激动。但是现在，我们还有一个赛季，我们将专注于在2024年取得强势表现。”
法拉利主席约翰·阿尔坎多次公开表示对于汉密尔顿的欣赏，并且希望与他合作，但当时汉密尔顿相信留在梅赛德斯是他更好的选择，而且他与德国车队在赛道之外开展了STEM项目的合作。不过2022年规则改革后，梅赛德斯的统治被红牛终结，而汉密尔顿的胜利荒已经持续了两个赛季，因为2021年梅赛德斯在巴西的胜利，也是由乔治·拉塞尔拿下。
上个月，汉密尔顿刚刚度过39岁生日，而明年他将年满40岁。与法拉利的签约，标志着他与梅赛德斯厂商车队的合作将止于第12个赛季结束，而现在看来，马拉内罗很可能成为他F1生涯的最后一站。
“我在这支车队度过了惊人的11年，我为我们共同取得的成就感到自豪，“汉密尔顿谈及他将离开梅赛德斯。”从我13岁起，梅赛德斯就成为我生命的一部分。我在这里成长，所以做出离开的决定是我必须做出的最艰难决定之一。但现在是时候我迈出这一步了，我对接受新挑战感到激动。“
”我将永远感谢梅赛德斯大家庭给予我难以置信的支持，特别是托托的友情和领导，我希望一起画上圆满的句号。我会100%投入，在本赛季取得我能取得的最好成绩，让我和银箭共事的最后一个赛季成为难忘的一年。”
法拉利上一次夺得车手世界冠军，还停留在2007年，当时基米·莱科宁正是以一分的优势力压汉密尔顿为马拉内罗带回锦标赛头衔。自那以后，意大利车队签下过费尔南多·阿隆索和赛巴斯蒂安·维特尔，但几次在争冠中功亏一篑。上周，跃马宣布与莱克勒克续约多年，但没有公布具体年限，而当时其对另一位合同将在2024赛季结束到期的卡洛斯·塞恩斯的合约谈判，也没有透露任何进展。
汉密尔顿将成为1999年埃迪·艾尔文离开之后，第一位效力法拉利的英国车手。出生于北爱尔兰的艾尔文为跃马四次获胜。
周四汉密尔顿将加盟法拉利的新闻爆出以来，这家意大利跑车制造商在纽约证券交易所的股票飞涨。截止至发稿时为止，法拉利股票已经从周三收市时346.79美元，暴涨到384美元，并且预计将持续上涨。这使得意大利公司的市值已经增长了接近70亿美元，比前一日交易结束时的62.4亿美元，增长了大约7亿美元。而过去12个月里，法拉利的股票最低时曾跌至252.17美元。
随着汉密尔顿将于本赛季结束后离开梅赛德斯，2025车手市场必将异常混乱，发车区上一半车手的合约都将在今年年底到期。
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