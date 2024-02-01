F1明确拒绝安德雷迪2025年参赛申请

去年十月国际汽联宣布，在经过对几个有意参加F1申请者的研究之后，安德雷迪在技术能力方面足够提出正式的参赛申请。这家由美国前赛车手迈克尔·安德雷迪领导的赛车公司决心在2025年登上大奖赛发车区，并且与美国通用汽车达成合作意向，后者计划使用凯迪拉克的品牌名字。

然而根据《协和协议》，只有得到F1商业权益所有者即自由传媒的同意，新车队才能参赛。而自由传媒从一开始就对安德雷迪的申请态度冷淡。F1主席兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利当时表示：“正如我们一直说的，我们需要确保为这门生意做出正确的决定。我认为这是国际汽联和我们共同承担的义务。”

从本周三F1发表的声明来看，安德雷迪被拒绝主要有三大原因。

参赛竞争力

首先，安德雷迪的车队被认为无法具备一定的竞争力。

F1将在2026年实施新的技术规则，但安德雷迪目标在2025年参赛，意味着必须为两套不同规则研发两款新赛车。这对于现有车队来说，已经是技术资源和能力方面的巨大考验，不用说对于一切从零开始的新车队。要知道，“梅赛德斯时代”始于2014年混合动力规则启用时，但德国制造商车队用了四年来打基础。

F1在声明中总结道：“我们在评估过程中发现，第11支车队的加入本身不能为锦标赛带来价值。新参赛队带来价值的最重要方式将是具有竞争力。我们认为该申请者不会是一个有竞争力的参赛者。”

F1指出，“我们不认为在2025 年接纳任何新的申请者是有依据的，因为这将涉及到一个新手参赛者在其成立后的前两年中制造两辆完全不同的赛车。”

“申请人提出这样做的事实让我们有理由质疑他们对所面临挑战难度的理解。虽然2026 年参赛不会面临这一具体问题，但这是F1作为世界赛车运动的顶峰，对制造商的一项独特技术挑战，而申请人在之前参加的任何其他方程式或赛事中都没有遇到过这种挑战。”

“而且，申请人提出在其参赛的最初几年依靠强制的动力单元供应这么做。基于这点，我们认为申请人不会是一个有竞争力的参与者。”

Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images Michael Andretti on the grid

动力单元供应问题

安德雷迪虽然与通用汽车缔结了参加F1的战略合作关系，但可以理解是美国汽车巨擘最早只能为2028年准备好自己的动力单元。因此在那之前，安德雷迪只能用其他制造商的动力单元过渡。安德雷迪曾与雷诺就引擎合作进行过积极的洽谈，但去年宣告夭折，而且自那以后再无其他进展。

尽管国际汽联的机制可以强制要求一家客户最少的制造商为没有动力单元协议的车队提供产品，但F1认为基于安德雷迪与通用的关系，这么做有损被迫提供动力单元的制造商的利益，特别是涉及相关的知识产权保护。

“申请者提出依赖有竞争关系的动力单元制造商强制供应的情况下尝试参赛，在申请者追求与通用汽车作为动力单元供应商长期合作的情况下，有竞争关系的动力单元制造商将不可避免地不愿将其与申请者的合作扩展到最低要求之外，而强制的动力单元供应商会将此视为对其知识产权和专有技术的风险。”

额外的商业价值

安德雷迪公开表达参赛意愿之后，现役十支车队中大多数也持保留态度，因为新车队如果不能在收益方面给赛事带来质的提升，则必然稀释当前车队的利益。

冈瑟尔·斯泰纳作为当前赛道上唯一来自美国的车队哈斯F1车队的原领队，在他去年出版的书中写到，“就我的观点来说，如果有人能证明它们可以帮助我们运动的收益提升至少5%，那么为什么不（接纳）？但是如果有人只是想进来，因为我们做得很好，那么没门，滚开。你需要做出贡献，而不是仅有你的出现。F1很显然清楚这一点，这可能是为什么近期递交申请的申请者没有成功的原因。”

此次F1在拒绝了安德雷迪申请的声明中表示：“任何新车队可能在几个赛季的一段时期里需要接受强制的动力单元供应，将损害锦标赛的声望和地位。”尽管F1认为安德雷迪的名字在赛车界确实响亮，但“F1将给安德雷迪品牌带来价值，而非反过来”。

此外，在可持续发展方面，F1认为新增一支车队会给目前的大奖赛主办方带来不必要的经济压力，而且将减少“其他竞争对手在技术、运营和商业方面的空间”。因此，F1方面“无法确定在CRH财务业绩方面任何实质性的预期积极影响，而这是锦标赛纯商业价值的关键指标”。

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images TV Presenter Karun Chandhok talks with Zak Brown, Executive Director, McLaren Racing, and Michael Andretti.

值得一提的是，安德雷迪在为加入大奖赛造势期间的态度令现役车队感到不快。2022年六月，迈克尔·安德雷迪称F1已有车队“势力”，使这项运动看起来像“欧洲的俱乐部”。而去年一月，面对遭遇热脸贴冷屁后，美国人又用“贪婪”来形容F1方面。

斯泰纳在他的书中也对此发表了评论：“就我的经验来说，如果你想投资一个已经成功的组织，在告诉顶层人物你能带来什么的同时，你必须试着与每个人建立良好的关系。这看起来是这么做最合理的方式。如果你的投资没有得到立即接受，接下来最好的方式肯定是理解为什么还没被接受，然后带着更好的提议回来。当迈克尔开始谈论（参赛）时，F1情况很好，现在就发展得更好了。换句话说，这是卖方市场。”

未来的可能性

从这份声明来看，F1的态度非常明确，除非安德雷迪能够敲定制造商引擎协议并且具备竞争力，否则将对其永远关上大门。

去年安德雷迪已经启动了车队组建工作，包括任命雷诺F1车队原技术总监尼克·切斯特主持技术部门工作和招募人员。在F1对外公布其决定之后，安德雷迪与凯迪拉克发表联合声明表达了“强烈反对”的观点。

“安德雷迪·凯迪拉克已经审视了F1管理有限公司分享的信息并对其中内容强烈反对，”联合声明的开头写到。“安德雷迪和凯迪拉克是两家成功的全球赛车组织，致力于在F1中组建一支真正的美国车队，与世界顶级车队同台竞技。我们对于已经依靠经验丰富的团队，在开发极具竞争力的赛车和动力单元方面取得了重大进展感到非常骄傲，我们的工作仍在按部就班地进行。安德雷迪·凯迪拉克还想感谢车迷们的支持。”

1978年F1世界冠军马里奥·安德雷迪——迈克尔·安德雷迪的父亲——也在社交平台上表达了“悲伤”之情。