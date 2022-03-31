F1明年重回拉斯维加斯，2023赛季将三度前往美国

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去年迈阿密确认将在今年加入赛历之后，传出了拉斯维加斯与F1方面谈判的消息。北京时间今天上午10点30分，F1与拉斯维加斯会议和旅游局（LVCVA）联合宣布了大奖赛将时隔四十余年后，在明年11月回归“赌城”。

虽然具体日期没有宣布，但已经确定为夜赛，而且比赛日将是在周六举行，并非传统的周日。同时，赛道的初步规划也已经出炉，它将沿着著名的拉斯维加斯大道，经过地标性建筑、酒店等。

同时，赛道的初步设计也对外公布，全长6.12公里，由14个弯角组成，包括3条直到和一个之字弯，最高速度预计将达342公里/小时。比赛将总共有50圈。这将使得拉斯维加斯成为比利时大奖赛（7.004公里）、沙特阿拉伯大奖赛（6.174公里）之后，赛历上第三长的赛道，但可能取吉达成为最快的街道赛道。

Las Vegas track map Photo by: Liberty Media

2017年自由媒体收购F1之后，就致力于通过扩大这项锦标赛的规模，尤其是增加比赛来提高经济效益。而开拓美国市场成为自由传媒的重点，并且成功通过与Netflix合作拍摄Drive to survive纪录片系列剧，吸引了美国观众和市场的兴趣。自由传媒主席格雷格·马菲认为F1与拉斯维加斯达成合作是“速度和美丽的完美结合”，而且他声称F1的潜力在过去几个赛季中充分得到体现，而且拉斯维加斯只会使其更上一层楼”。

不过这不是F1历史上第一次在美国举行三场比赛，1982年曾在长滩、底特律和拉斯维加斯进行。而拉斯维加斯第一次举办F1比赛是在1981年，但1982年之后就没有继续下去。

除了拉斯维加斯之外，已经与F1签订了长期合约的卡塔尔——去年已经首次举办大奖赛——将在明年回归。同时，虽然中国大奖赛已经连续三年受疫情影响未能举行，但F1已经与上海的推广方续签了2023至2025年的办赛协议。而近期F1与伊莫拉把比赛合约延长至2025赛季。

日前，F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利声称已经有30个地点对大奖赛感兴趣，但是目前的《协和协议》规定每个赛季最多只能有24场大奖赛。意大利人也同时暗示，或许一些现有赛道将被移出赛历，或者轮流办赛。