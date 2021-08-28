F1新进站规则是什么，谁将受到最大影响？

新的进站规则是什么，它带来什么变化？

这项根据技术指令发布的进站新规则旨在减缓进站速度，并且通过规定进站过程中不同操作的完成速度来实现这个目标。

进站中的某些动作不再允许完成得快于0.15 秒，而从轮胎墙从车轮上拿下到龙门架上的交通灯变为绿色之间的最短用时，现在定为0.2 秒。

这项规则在今年6 月颁布，原计划从匈牙利大奖赛开始实施，但被推迟到比利时大奖赛。

为什么启用这项规则？

随着进站速度越来越快，国际汽联启用这项规则，既试图降低糟糕的进站或车轮松松脱带来的风险，也为了防止车队使用主动系统来控制进站工具。

车轮松脱曾经在F1里多次发生。虽然车队通常能阻止车轮还未锁紧就启动的赛车驶出维修区，但出现过几次车轮脱落导致的混乱。

2020 年奥地利大奖赛上，在安全车时段后比赛重新开始时，基米·莱科宁因为车轮从赛车上脱落而戏剧性地退赛。2018 年澳大利亚大奖赛中，两辆哈斯赛车都因进站出现问题而退赛。

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-18 pitstop Photo by: Sutton Images

2018 年巴林大奖赛期间的一场事故同样涉及莱科宁。当他进站期间，车队的操作失误使信号灯变绿，尽管一名机械师还站在他的左后轮前方。莱科宁看到信号灯后启动赛车，撞倒了机械师并在过程中压断了他的的腿。

2013 年德国大奖赛期间，更是发生了一起涉及车队成员和其他人员的事件。红牛车手马克·韦伯在被释放时，有一个车轮还未固定。当他从停车点出发时，车轮从赛车上脱落。而它弹起后沿着维修区往前滚，刚刚好没有击中隔壁车库的机械师，但之后撞上了一名毫无准备的摄像师。车轮的弹力将他撞倒在地，导致他肩膀骨折、肋骨断裂。

哪些车队受影响最大？

由于这项新规则旨在减慢进站速度，因此进站速度最快的车队将受到更大的影响。

红牛已经轻松地拿下了2021 年最快的进站。到目前为止，他们已经有 5 次不用时到 2 秒的进站。本赛季迄今完成的 11 场比赛中， 8 场比赛里的最快的进站由红牛做出，而梅赛德斯、阿斯顿·马丁和威廉姆斯各有一场。

虽然梅赛德斯的平均进站速度是第二快，但他们的平均进站速度慢了近四分之一秒——红牛的平均进站时间为 2.57 秒，而梅赛德斯则为 2.81 秒。由于红牛是唯一突破两秒的车队，因此他们很可能受到这一变化的影响最大。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, makes a pit stop Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

车队反应如何？

不出意外的是，红牛领队克里斯蒂安·霍纳公开反对新的进站规则。他表示：“F1就是关于创新和竞争。看到进站用时低于两秒，是一项了不起的举动，我们应该进行鼓励，而不是企图控制它，否则标准是什么？”

红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科声称竞争对手梅赛德斯是背后的“主谋”。 “梅赛德斯很紧张，他们想尽办法让我们的速度慢下来 。起初说我们的尾翼有问题，现在他们又说我们的进站设备是非法的。这些都是无中生有。”

今年6月，梅赛德斯领队托托·沃尔夫曾表示，虽然他们没有主动要求国际汽联对红牛进行调查，但他们确实要求对进站相关的问题做出澄清。

“针对我们正在使用的系统，我们向国际汽联询问了相关的安全机制，以及是否可以对其进行优化。那是三四个星期之前的事情。而那是一个技术问题。那是否触发了其他任何事情？也许。我不知道。但我们问了我们想问的问题。”