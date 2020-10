汉密尔顿：我仍会在赛前感到“紧张”

两个星期前在纽伯格林追平迈克尔·舒马赫的91胜纪录之后,汉密尔顿在波尔蒂芒进行的葡萄牙大奖赛中获胜,由此超越德国人,成为F1有史以来新的获胜次数最多的车手。

自从2007年首次参加F1至今,英国人每个赛季至少有一个分站冠军入账,最多时一个赛季获胜11次(2014、2018和2019)。今年他也已经8次登上最高领奖台。

上周日的比赛,汉密尔顿在前20圈经历了一番波折。虽然从杆位发车的他起步顺利,领先进入了一号弯,但是中性胎温度过低,让他在回头弯锁死了轮胎,随后被梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯和用软胎起步的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯超过。

不过,这位六届世界冠军在轮胎达到工作状态后,一步步重新夺回第一,并最终以25秒的绝对优势摘下胜利。即便不计算卡丁车时代,汉密尔顿在整个赛车生涯里显然也已经赢得了超过100场比赛。

在成为F1新的胜利纪录创造者后,梅赛德斯车手被Sky Sports F1嘉宾评论、英国前F1车手强尼·赫伯特问到他对这场意义特殊胜利的感受。他回答说:“那绝对是其中之一,是我认为我拥有过的美妙的时刻之一,但真的有很多。每一场比赛的胜利都有各自的妙处,每次都是一段不同的旅程。

“疯狂的是,我原以为我会习惯某些事情。但今天我准备就绪,在车库戴头盔的时候,仍有那种紧张而且不确定的感觉:我记住自己的策略了吗?我是否记得开关的设置?在所有这些不同的经历后,(比赛)依然让人感到可怕。

“周日早上醒来,每个周日都有不一样的感觉。很难说是否我今天感觉良好。有些日子当我上到发车区、坐进赛车后,我感觉不好或者觉得情况不太好,然后我拿出了有史以来最好的表现。然后有些日子,我感觉真的挺好,结果表现不那么好,恰好是反过来的。

“所以你永远都不会知道会发生什么,但是我所做的就是尽我所能地做好准备。即使我取得了所有这些成功,我学到的比任何时候都多,我还是会勤加练习。这就是为什么你会看到某些事情始终如一的原因。”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1st position, takes his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history, with Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images