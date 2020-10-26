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汉密尔顿：我仍会在赛前感到“紧张”

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汉密尔顿：我仍会在赛前感到“紧张”
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刘易斯·汉密尔顿在夺得创造F1新纪录的个人第92场大奖赛胜利后坦言，直到现在他都会在赛前为比赛前“感到可怕”。

两个星期前在纽伯格林追平迈克尔·舒马赫的91胜纪录之后，汉密尔顿在波尔蒂芒进行的葡萄牙大奖赛中获胜，由此超越德国人，成为F1有史以来新的获胜次数最多的车手。

自从2007年首次参加F1至今，英国人每个赛季至少有一个分站冠军入账，最多时一个赛季获胜11次（2014、2018和2019）。今年他也已经8次登上最高领奖台。

上周日的比赛，汉密尔顿在前20圈经历了一番波折。虽然从杆位发车的他起步顺利，领先进入了一号弯，但是中性胎温度过低，让他在回头弯锁死了轮胎，随后被梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯和用软胎起步的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯超过。

不过，这位六届世界冠军在轮胎达到工作状态后，一步步重新夺回第一，并最终以25秒的绝对优势摘下胜利。即便不计算卡丁车时代，汉密尔顿在整个赛车生涯里显然也已经赢得了超过100场比赛。

在成为F1新的胜利纪录创造者后，梅赛德斯车手被Sky Sports F1嘉宾评论、英国前F1车手强尼·赫伯特问到他对这场意义特殊胜利的感受。他回答说：“那绝对是其中之一，是我认为我拥有过的美妙的时刻之一，但真的有很多。每一场比赛的胜利都有各自的妙处，每次都是一段不同的旅程。

“疯狂的是，我原以为我会习惯某些事情。但今天我准备就绪，在车库戴头盔的时候，仍有那种紧张而且不确定的感觉：我记住自己的策略了吗？我是否记得开关的设置？在所有这些不同的经历后，（比赛）依然让人感到可怕。

“周日早上醒来，每个周日都有不一样的感觉。很难说是否我今天感觉良好。有些日子当我上到发车区、坐进赛车后，我感觉不好或者觉得情况不太好，然后我拿出了有史以来最好的表现。然后有些日子，我感觉真的挺好，结果表现不那么好，恰好是反过来的。

“所以你永远都不会知道会发生什么，但是我所做的就是尽我所能地做好准备。即使我取得了所有这些成功，我学到的比任何时候都多，我还是会勤加练习。这就是为什么你会看到某些事情始终如一的原因。”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1st position, takes his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history, with Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1st position, takes his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history, with Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

92胜不是终点

汉密尔顿在2013年加盟梅赛德斯。虽然他在F1生涯里只驾驶过该德国制造商提供动力的赛车，但是92场胜利中的71场是与德国车队一共斩获。

葡萄牙大奖赛结束后，英国人把自己的成绩，归功于同梅赛德斯车队成员之间良好的合作。

“我与优秀的人共事，他们真的真的很优秀。看看我（赛车）的可靠性，那可不是巧合，”汉密尔顿补充说。“这是这些从不接受‘不知道’为答案、从不在成功后停滞不前的伙计们的功劳，他们一直在一起成长。

“作为车手，我最感激的地方是，小时候我总是觉得没人听我的想法。当我加入这支车队时，我有很多想法；我看着他们为迈克尔（舒马赫）和尼科（罗斯伯格）打造的赛车，我心想“这必须改变，这必须改变”；然后他们修改了所有地方，听我的想法，之后就一直保持这样。”

汉密尔顿在阿尔加夫获胜后，把积分优势扩大到77分，距离他夺得个人第七个世界冠军又迈进了一步。

在公认的“下一位F1世界冠军”、红牛车手马克斯·维斯塔潘看来，英国人只会继续提高标杆，而且是逼他参赛到40岁才有可能打破这个纪录。

“难以置信的成就。92场胜利，我不认为数字会停在这里，它会远远超过100，”荷兰人说道。“他是在逼我参赛到我40岁。这也是一个很好的动力。难以置信。”

“看来他肯定会拿到他的第七个世界冠军头衔，这太厉害了。每个人都知道他非常快，但是另一个非常强大之处，就是他非常有连贯性，犯错是极其少有的。我认为那就是为什么他能那么快达到这一数字的原因。”

 

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Series Formula 1
Event 葡萄牙大奖赛
车手 刘易斯 汉密尔顿
Author Frankie Mao

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