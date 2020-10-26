汉密尔顿：我仍会在赛前感到“紧张”

两个星期前在纽伯格林追平迈克尔·舒马赫的91胜纪录之后，汉密尔顿在波尔蒂芒进行的葡萄牙大奖赛中获胜，由此超越德国人，成为F1有史以来新的获胜次数最多的车手。

自从2007年首次参加F1至今，英国人每个赛季至少有一个分站冠军入账，最多时一个赛季获胜11次（2014、2018和2019）。今年他也已经8次登上最高领奖台。

上周日的比赛，汉密尔顿在前20圈经历了一番波折。虽然从杆位发车的他起步顺利，领先进入了一号弯，但是中性胎温度过低，让他在回头弯锁死了轮胎，随后被梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯和用软胎起步的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯超过。

不过，这位六届世界冠军在轮胎达到工作状态后，一步步重新夺回第一，并最终以25秒的绝对优势摘下胜利。即便不计算卡丁车时代，汉密尔顿在整个赛车生涯里显然也已经赢得了超过100场比赛。

在成为F1新的胜利纪录创造者后，梅赛德斯车手被Sky Sports F1嘉宾评论、英国前F1车手强尼·赫伯特问到他对这场意义特殊胜利的感受。他回答说：“那绝对是其中之一，是我认为我拥有过的美妙的时刻之一，但真的有很多。每一场比赛的胜利都有各自的妙处，每次都是一段不同的旅程。

“疯狂的是，我原以为我会习惯某些事情。但今天我准备就绪，在车库戴头盔的时候，仍有那种紧张而且不确定的感觉：我记住自己的策略了吗？我是否记得开关的设置？在所有这些不同的经历后，（比赛）依然让人感到可怕。

“周日早上醒来，每个周日都有不一样的感觉。很难说是否我今天感觉良好。有些日子当我上到发车区、坐进赛车后，我感觉不好或者觉得情况不太好，然后我拿出了有史以来最好的表现。然后有些日子，我感觉真的挺好，结果表现不那么好，恰好是反过来的。

“所以你永远都不会知道会发生什么，但是我所做的就是尽我所能地做好准备。即使我取得了所有这些成功，我学到的比任何时候都多，我还是会勤加练习。这就是为什么你会看到某些事情始终如一的原因。”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1st position, takes his 92nd Grand Prix win, the most for any driver in F1 history, with Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

92胜不是终点

汉密尔顿在2013年加盟梅赛德斯。虽然他在F1生涯里只驾驶过该德国制造商提供动力的赛车，但是92场胜利中的71场是与德国车队一共斩获。

葡萄牙大奖赛结束后，英国人把自己的成绩，归功于同梅赛德斯车队成员之间良好的合作。

“我与优秀的人共事，他们真的真的很优秀。看看我（赛车）的可靠性，那可不是巧合，”汉密尔顿补充说。“这是这些从不接受‘不知道’为答案、从不在成功后停滞不前的伙计们的功劳，他们一直在一起成长。

“作为车手，我最感激的地方是，小时候我总是觉得没人听我的想法。当我加入这支车队时，我有很多想法；我看着他们为迈克尔（舒马赫）和尼科（罗斯伯格）打造的赛车，我心想“这必须改变，这必须改变”；然后他们修改了所有地方，听我的想法，之后就一直保持这样。”

汉密尔顿在阿尔加夫获胜后，把积分优势扩大到77分，距离他夺得个人第七个世界冠军又迈进了一步。

在公认的“下一位F1世界冠军”、红牛车手马克斯·维斯塔潘看来，英国人只会继续提高标杆，而且是逼他参赛到40岁才有可能打破这个纪录。

“难以置信的成就。92场胜利，我不认为数字会停在这里，它会远远超过100，”荷兰人说道。“他是在逼我参赛到我40岁。这也是一个很好的动力。难以置信。”

“看来他肯定会拿到他的第七个世界冠军头衔，这太厉害了。每个人都知道他非常快，但是另一个非常强大之处，就是他非常有连贯性，犯错是极其少有的。我认为那就是为什么他能那么快达到这一数字的原因。”