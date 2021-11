F1收入随新冠病毒影响的减轻持续增加

2021年第三季度的结果显示,F1的收入比去年同期增加了12%,从5.97亿美元增加至6.68亿美元。在10支车队获得3.38亿美元的分红后, 其1.04亿美元的亏损变成了8000万美元的利润。

尽管由于赛程的压缩,2020年和本赛季的7至9月分别只举办了10场和7场比赛,但收入水平仍在持续上涨。

通常一个季度的比赛较少意味着收入减少。但这一结果反映了一个事实,即在没有观众的情况下,2020年的多场比赛都与F1达成了特别的协议,并且没有支付常规的申办费。相比之下,本赛季的大多数赛事都被允许以满场或接近满场的形式进行。

此外,转播权交易等收入采用按季度分配的原则,具体取决于举办的比赛数量,因此,2021年这部分实际收入的下降,意味着为了创造更高的总收入,比赛所获得的额外的推广收入也有所增加。而且,七场比赛中有六场比赛的围场俱乐部回归也促成了增长。

F1指出,其主要收入在第三季度有所增加,主要是由于比赛推广收入较去年同比有所增长。同时去年对车迷上座率的限制也导致了比赛合同条款发生了一次性变化。

“媒体版权和赞助收入在第三季度下降,主要是由于季度性收入的比例较低(2021年第三季度仅有7场/总计22场比赛,2020年第三季度有10场/总计17场比赛),其部分被F1电视订阅收入和新赞助商收入的增长所抵消。”

Lewis Hamilton, Mercedes, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images