F1收入随新冠病毒影响的减轻持续增加

2021年第三季度的结果显示，F1的收入比去年同期增加了12%，从5.97亿美元增加至6.68亿美元。在10支车队获得3.38亿美元的分红后， 其1.04亿美元的亏损变成了8000万美元的利润。

尽管由于赛程的压缩，2020年和本赛季的7至9月分别只举办了10场和7场比赛，但收入水平仍在持续上涨。

通常一个季度的比赛较少意味着收入减少。但这一结果反映了一个事实，即在没有观众的情况下，2020年的多场比赛都与F1达成了特别的协议，并且没有支付常规的申办费。相比之下，本赛季的大多数赛事都被允许以满场或接近满场的形式进行。

此外，转播权交易等收入采用按季度分配的原则，具体取决于举办的比赛数量，因此，2021年这部分实际收入的下降，意味着为了创造更高的总收入，比赛所获得的额外的推广收入也有所增加。而且，七场比赛中有六场比赛的围场俱乐部回归也促成了增长。

F1指出，其主要收入在第三季度有所增加，主要是由于比赛推广收入较去年同比有所增长。同时去年对车迷上座率的限制也导致了比赛合同条款发生了一次性变化。

“媒体版权和赞助收入在第三季度下降，主要是由于季度性收入的比例较低（2021年第三季度仅有7场/总计22场比赛，2020年第三季度有10场/总计17场比赛），其部分被F1电视订阅收入和新赞助商收入的增长所抵消。”

Lewis Hamilton, Mercedes, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利对F1的前景仍持乐观态度。在本赛季早些时候受到质疑后，本赛季22场比赛的赛程如今已尘埃落定。

“F1正在全力以赴，努力为我们的车迷、合作伙伴和投资者在赛道上创造成果，”意大利人表示。“我们都已经知道，2021年将是空前绝后的一个赛季，无论是赛道上，还是制造商之间都展开了跌宕起伏的激烈战斗。”

“通过亲临现场的车迷以及所有平台的参与，我们也见识到了成果。我们很期待接下来在墨西哥和巴西的比赛，然后将以中东的三场比赛结束本赛季，创造一个22场比赛的纪录，同时我们也已经在致力于在2022年创造一个23场比赛的新纪录了。”

翻译/小飞侠