F1提出2022年三场冲刺赛的折衷方案

由于去年的三场冲刺排位赛大获成功,Liberty Media原计划在今年扩大推行这一形式,将周六冲刺赛的数量增加至揭幕站伊莫拉、加拿大、奥地利、荷兰和巴西6场。然而,有关冲刺赛形式的讨论在去年冬天遭遇了瓶颈,原因是顶级车队对于F1所提供的财政补贴持反对态度。

F1为额外的冲刺赛提供了一份补贴方案,包括前五场比赛的补贴为50万美元/场,以及除此之外每场比赛的补贴为15万美元。针对最初六场冲刺赛的计划,这一方案意味着每队实际可获得265万美元的额外补贴。

然而与2021年不同的是,在预算帽中并没有针对事故损坏设置额外的补贴,并且去年的证据也表明了这并非必要的支出。虽然大多数车队都对Liberty Media的提议感到满意,但F1的豪门车队对此持反对意见,并坚持希望提高预算帽,以覆盖所有的冲刺赛成本。

有消息称,一支车队甚至要求将预算帽提高到500万美元。这也招致了迈凯伦首席执行官扎克·布朗的批判。近日美国人对此表示:“特别是有一支车队想要增加500万美元的预算帽,这太荒谬了,而且没有任何合理的依据。”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lando Norris, McLaren MCL35, and Sergio Perez, Racing Point RP20, at the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images