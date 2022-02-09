F1提出2022年三场冲刺赛的折衷方案

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由于去年的三场冲刺排位赛大获成功，Liberty Media原计划在今年扩大推行这一形式，将周六冲刺赛的数量增加至揭幕站伊莫拉、加拿大、奥地利、荷兰和巴西6场。然而，有关冲刺赛形式的讨论在去年冬天遭遇了瓶颈，原因是顶级车队对于F1所提供的财政补贴持反对态度。

F1为额外的冲刺赛提供了一份补贴方案，包括前五场比赛的补贴为50万美元/场，以及除此之外每场比赛的补贴为15万美元。针对最初六场冲刺赛的计划，这一方案意味着每队实际可获得265万美元的额外补贴。

然而与2021年不同的是，在预算帽中并没有针对事故损坏设置额外的补贴，并且去年的证据也表明了这并非必要的支出。虽然大多数车队都对Liberty Media的提议感到满意，但F1的豪门车队对此持反对意见，并坚持希望提高预算帽，以覆盖所有的冲刺赛成本。

有消息称，一支车队甚至要求将预算帽提高到500万美元。这也招致了迈凯伦首席执行官扎克·布朗的批判。近日美国人对此表示：“特别是有一支车队想要增加500万美元的预算帽，这太荒谬了，而且没有任何合理的依据。”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lando Norris, McLaren MCL35, and Sergio Perez, Racing Point RP20, at the start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

同时提高预算帽的想法也并没有得到F1三支顶尖车队之外的支持。这使得谈判陷入了僵局，因为冲刺赛规则的改变必须得到8支车队的支持。在2月14日举行的F1委员会会议之前，Liberty Media提出了一个折衷方案，即将六场冲刺赛的想法改为最多为三场。

据了解，Liberty Media、国际汽联和大多数车队都不会支持任何提高预算帽的提议。这意味着如今冲刺赛的命运将取决于下周能否达成协议。

虽然F1长期以来仍然渴望有多达六场的冲刺赛，但其也承认，由于车队在2022年面临着应对新赛车的困难，那么三场冲刺赛的折中过渡对于喜欢这一形式的车迷来说仍然是好事。但是，没有红牛、梅赛德斯和法拉利的支持，F1仍有可能不得不完全放弃冲刺赛的想法。

可以理解的是，如果该计划获得批准，目前F1也尚未决定在哪里进行这三场冲刺赛。根据去年分发给车队的文件，得益于商业和广播机会，2022年增加6场冲刺赛将使这项运动增加预计1000万美元的收入，且这一收益也将与车队共享。

翻译/小飞侠