F1推迟新秀冲刺赛计划至2025年

F1决定放弃在今年阿布扎比大奖赛结束后进行专为新秀车手定制的冲刺赛计划。

此前，F1方面提出了在本赛季收官战阿布扎比大奖赛结束后的周二，由十位新秀车手驾驶十辆赛车，进行一场冲刺赛的计划，并且受到了车队的支持。随后，各方对该想法进行了深入讨论，一种较为可行的方案是，周二上半段先进行常规的新秀测试，下半段进行冲刺赛排位赛和冲刺赛。

但是，经过本周三的F1委员会讨论之后，由于“时间和组织方面的限制”，这个计划只能推迟，目前瞄准在2025赛季结束后进行。

“在2024年阿布扎比季后测试日程中加入‘新秀赛’的概念有过讨论，”国际汽联在一份声明中表示。“虽然这一概念得到了广泛支持，但由于时间和组织方面的限制，决定是2024年不会进行这项赛事，而讨论将会继续进行，以便为2025年制定潜在的概念和计划。”

此外，国际汽联还宣布了对2026年《技术规则》中性能、空气动力学和安全方面的修订，其中包括“预期中的赛车空气动力学性能有所增强”。

鉴于新的《竞技规则》“经过了重大修改，旨在简化它们的结构”，新规则时代首个赛季的季前测试将从近年来三天且仅有一轮，改为三轮为期三天的测试，“以应对新动力单元规则带来的挑战”。

而在车队预算方面，2026年《财务规则》“将是当前监管框架的演变。2026版规则的目标是在体育公平性和财务可持续性之间实现竞争平衡。”

修订后的规则将在定于10月17日周四召开的世界汽车运动理事会会议上审批。