往年F1通常会在目前这个时间节点公布一版临时赛历。但鉴于2020年的比赛还在进行中，且最后一部分的赛程仍未敲定，凯利表示F1尚且对新一年的赛历有所保留。

除非在2020年最后一刻加入的赛道能够确定日期，否则2021年将不会有任何全新的比赛。同时由于英特拉各斯的合同将于今年到期，巴西的比赛也将面临续约问题。

“我们之所以没有宣布2021年（临时赛历），是因为我们的重点是2020年，”凯利对华尔街分析师透露道，“但我们已经非常接近于敲定2021年的比赛了。我们有几个协议要完成，并已经就其中的商业条款达成一致，只需要把它们落在书面上。”

“这一点没有受到影响。显然，这些讨论早在病毒出现之前就已经开始了，而且肯定没有任何负面影响。我认为在某种程度上，回到我们所熟知的世界并重新振作起来非常重要。考虑到2021年的赛程安排，我们没有看到人们的谈话和对于它的兴趣有受到任何负面的影响。”

凯利表示，尽管冠状病毒病可能会产生持续的影响，但新赛季的赛程安排将与往年类似。

“我们正在酝酿的2021赛季看起来和我们今年年初预期的差不多。然后很明显，我们也证实了我们并没有比其他任何人更好地了解病毒在我们前进的过程中会如何发展。

“我确实认为人们必须认识到，疫情已经爆发5个月了。但距离我们3月份的新赛季还有7个月。所以有很长一段时间，关于疫苗、治疗和检测等之类的对话显然会继续发展。

“很明显，我们在22个国家比赛，因此我们在整个过程中要处理一个更大、更错综复杂的问题。但我们正在计划让2021年看起来就如我们预期的那样，可能会包含22场比赛。它的开始和结束时间可能就和我们以往的赛季一样。”

考虑到2020赛季将在12月中旬才收官，凯利表示新赛季的开启时间或将晚于以往。“我们或许会为赛季的前半段多预留一点时间，所以下半赛季会更加紧凑。这样我们就能拥有更多的灵活性。

“但我认为，那或许只是微调，而不是彻头彻尾的重组。很明显，随着时间的推移，我们会知道得更多。在推进的过程中，我们总是存在做出一些调整的可能性。”

凯利希望今年车迷们最早能在穆杰罗回归，并将这种模式持续到下个赛季。

“在这一点上，我们计划的比赛将会有车迷。我们的大部分的活动都与他们保持着联系。但要再次强调的是，对此没有人能有预见性。显然在我们之前还有很多运动将举办。

“如果下个赛季继续，NBA和NHL会怎么做？随着新赛季的开始，欧洲的足球联赛又将会做些什么呢?所以我认为，在我们之前举办的全球各地的赛事都将作为‘模板’让我们从中学习受益。”

在谈到对于新赛事的长期规划时，凯利表示：“我们现在的对话可能还处于早期阶段，因为它们的目标并不是明年。也正如我说的，明年的赛程已经编排得差不多了。我们正在陆续完成相关协议。

“我们不急于推进2022或者之后的比赛。但还是在和一些地方进行沟通。不过即使没有任何动作，他们的兴趣也没有减弱。”

“我们没有签署那种协议，也没有真正涉及商业条款。我们谈论的是一场两三年之后的比赛，因为它还处于初期阶段。所以你谈论的更多的是机会，你可以利用它做什么，以及与之相关的事情。所以这不涉及实质性的细节。”

翻译/小飞侠

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