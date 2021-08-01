Tickets
登入

Motorsport Network

TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs
Previous / 布朗：吵闹的F1引擎不会导致赞助商流失 Next / 汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行
Formula 1 新闻

F1接近于通过2022年巴塞罗那和巴林测试计划

By:

F1已经接近于敲定2022年的季前测试时间表，并拟定将在巴塞罗那和巴林两地开展测试。

F1接近于通过2022年巴塞罗那和巴林测试计划

由于F1对于上赛季大量的赛车部件实施了“冻结”，2021年开赛前，车队出于降本增效的目的仅在巴林进行了3天的试车。

但随着2022赛季的新车型即将投入使用，各车队都希望拥有更多的测试时间。在原本达成的开展两次为期三天测试的基础上，一些车队呼吁将总天数延长至8天。同时在新型冠状病毒未得到控制的大背景下，出于部件运输以及人员流动安全的考虑，各车队呼吁以巴塞罗那为主展开测试。

然而F1仍然执着于将两场测试都安排在巴林萨基尔进行，以便让车队更好地备战或将于3月20日举行的巴林揭幕站。最终双方达成了妥协，首轮测试将暂定于2月23日至25日在巴塞罗那举行。之后车队将拥有两周的休息间隔，用来对于在西班牙的收获做出反应和调整，并准备好将赛车运往中东。

巴林的测试则暂定于3月11日至13日，即揭幕站前一周的周末举行。如此串联的安排也意味着车队可以减少一次额外飞行。

尽管该计划仍是临时的，但它非常有望得到各车队的正式批准。根据规则，欧洲以外的任何测试都需要得到多数车队的同意以及国际汽联的支持。同时2022年的运动规则也将随之被修改。原本首场比赛和测试之间10天的间隔也将被缩短为4天。这一变化或将在下月初的运动主管会议上被讨论。同时会议还将重点讨论2022年规则的最终细节。

拍摄日或打破100公里限制并引入比赛用胎

此外，还有车队建议放宽目前推广日100公里的限制，并在可能的情况下使用合适的2022年比赛用胎，而非为此类推广专门定制的演示轮胎。

据了解，F1竞赛总监罗斯·布朗很希望看到拍摄日被正式官方更名为“试航日”，从而让车队们提前有机会在首次集体测试之前先来一次试跑。然而，任何诸如此类的改变都必须匹配倍耐力的工作逻辑及流程，因为车队可能会在同一天在不同的赛道进行工作。

与此同时，布朗参加了周四在匈牙利举行的车队经理例会，主要听取了关于银石周末冲刺赛的集中反馈。

翻译/小飞侠

shares
comments

Related video

布朗：吵闹的F1引擎不会导致赞助商流失

Previous article

布朗：吵闹的F1引擎不会导致赞助商流失

Next article

汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行

汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行
Load comments

Trending

1
Formula 1

维特尔因燃油样品量不足被取消匈牙利第二名

4 h
2
Formula 1

汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行

14 h
3
Formula 1

匈牙利大奖赛：奥康乱中收获首胜，汉密尔顿追到领奖台

10 h
4
General

苏西·沃尔夫：“F1有一个沃尔夫就够了！”

5
Formula 1

阿斯顿·马丁新时代首款F1赛车AMR21发布

Latest news
维特尔因燃油样品量不足被取消匈牙利第二名
Formula 1

维特尔因燃油样品量不足被取消匈牙利第二名

4 h
匈牙利大奖赛：奥康乱中收获首胜，汉密尔顿追到领奖台
Formula 1

匈牙利大奖赛：奥康乱中收获首胜，汉密尔顿追到领奖台

10 h
汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行
Formula 1

汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行

14 h
F1接近于通过2022年巴塞罗那和巴林测试计划
Formula 1

F1接近于通过2022年巴塞罗那和巴林测试计划

16 h
布朗：吵闹的F1引擎不会导致赞助商流失
Formula 1

布朗：吵闹的F1引擎不会导致赞助商流失

16 h
Latest videos
壳牌：塞恩斯问答时间 14:08
Formula 1
2021年6月16日

壳牌：塞恩斯问答时间

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

Adam Cooper More from
Adam Cooper
2022年新车设计引发车手不同反响 2022 F1 car unveil
Formula 1

2022年新车设计引发车手不同反响

沙特为迈凯伦集团投资5.5亿英镑 2022 F1 car unveil
Formula 1

沙特为迈凯伦集团投资5.5亿英镑

托德作为国际汽联主席任期将满，他的下一步计划是什么？
Formula 1

托德作为国际汽联主席任期将满，他的下一步计划是什么？

Trending Today

维特尔因燃油样品量不足被取消匈牙利第二名
Formula 1 Formula 1

维特尔因燃油样品量不足被取消匈牙利第二名

汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行
Formula 1 Formula 1

汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行

匈牙利大奖赛：奥康乱中收获首胜，汉密尔顿追到领奖台
Formula 1 Formula 1

匈牙利大奖赛：奥康乱中收获首胜，汉密尔顿追到领奖台

苏西·沃尔夫：“F1有一个沃尔夫就够了！”
Video Inside
General General

苏西·沃尔夫：“F1有一个沃尔夫就够了！”

阿斯顿·马丁新时代首款F1赛车AMR21发布
Formula 1 Formula 1

阿斯顿·马丁新时代首款F1赛车AMR21发布

奥地利大奖赛：维斯塔潘轻松领跑全场获胜，在红牛环大获全胜
Formula 1 Formula 1

奥地利大奖赛：维斯塔潘轻松领跑全场获胜，在红牛环大获全胜

Latest news

维特尔因燃油样品量不足被取消匈牙利第二名
Formula 1 Formula 1

维特尔因燃油样品量不足被取消匈牙利第二名

匈牙利大奖赛：奥康乱中收获首胜，汉密尔顿追到领奖台
Formula 1 Formula 1

匈牙利大奖赛：奥康乱中收获首胜，汉密尔顿追到领奖台

汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行
Formula 1 Formula 1

汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行

F1接近于通过2022年巴塞罗那和巴林测试计划
Formula 1 Formula 1

F1接近于通过2022年巴塞罗那和巴林测试计划

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权