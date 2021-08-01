F1接近于通过2022年巴塞罗那和巴林测试计划

由于F1对于上赛季大量的赛车部件实施了“冻结”，2021年开赛前，车队出于降本增效的目的仅在巴林进行了3天的试车。

但随着2022赛季的新车型即将投入使用，各车队都希望拥有更多的测试时间。在原本达成的开展两次为期三天测试的基础上，一些车队呼吁将总天数延长至8天。同时在新型冠状病毒未得到控制的大背景下，出于部件运输以及人员流动安全的考虑，各车队呼吁以巴塞罗那为主展开测试。

然而F1仍然执着于将两场测试都安排在巴林萨基尔进行，以便让车队更好地备战或将于3月20日举行的巴林揭幕站。最终双方达成了妥协，首轮测试将暂定于2月23日至25日在巴塞罗那举行。之后车队将拥有两周的休息间隔，用来对于在西班牙的收获做出反应和调整，并准备好将赛车运往中东。

巴林的测试则暂定于3月11日至13日，即揭幕站前一周的周末举行。如此串联的安排也意味着车队可以减少一次额外飞行。

尽管该计划仍是临时的，但它非常有望得到各车队的正式批准。根据规则，欧洲以外的任何测试都需要得到多数车队的同意以及国际汽联的支持。同时2022年的运动规则也将随之被修改。原本首场比赛和测试之间10天的间隔也将被缩短为4天。这一变化或将在下月初的运动主管会议上被讨论。同时会议还将重点讨论2022年规则的最终细节。

拍摄日或打破100公里限制并引入比赛用胎

此外，还有车队建议放宽目前推广日100公里的限制，并在可能的情况下使用合适的2022年比赛用胎，而非为此类推广专门定制的演示轮胎。

据了解，F1竞赛总监罗斯·布朗很希望看到拍摄日被正式官方更名为“试航日”，从而让车队们提前有机会在首次集体测试之前先来一次试跑。然而，任何诸如此类的改变都必须匹配倍耐力的工作逻辑及流程，因为车队可能会在同一天在不同的赛道进行工作。

与此同时，布朗参加了周四在匈牙利举行的车队经理例会，主要听取了关于银石周末冲刺赛的集中反馈。

翻译/小飞侠