多梅尼卡利警告一些现有F1赛事或要为新赛道让路

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如今F1高层们正收到越来越多来自新地方的办赛请求，包括卡塔尔和拉斯维加斯明年都将有望成为F1赛历上的固定分站。与此同时，F1正在积极寻求达到《协和协议》所允许的25场大奖赛的比赛上限。

不过尽管在不放弃任何当前大奖赛的情况下，目前F1仍有一些扩张的空间，但多梅尼卡利认为，目前的一些赛道或将不得不为此“让路”。这意味着这些比赛或将完全退出赛历，又或是不得不与其他赛道轮流办赛。

当多梅尼卡利在巴林被问及扩张赛历，是否会促使F1考虑筛掉一些现有比赛时，他向包括Motorsport.com意大利网站在内的一些媒体表示：“这个过程实际上已经开始了。”

“有一些推广方的协议即将到期，可能一些目前的大奖赛将不再是赛历的一部分。其他的一些则将保留下来，但形式不同，例如在不同的赛道之间轮换。很快我们就会宣布我们的选择，你可以期待一些新的大奖赛。然而，提前计划一切仍然不容易。”

“如果我们以中国为例，我们必须全力掌握未来新冠疫情的情况，就像我们在去年考虑2022年时所做的那样。”

目前一些现有赛道已经签署了长期合同，例如巴林最近宣布了一份为期至2036年的新合同，但其他赛道的情况仍在讨论中。据悉，法国、摩纳哥、比利时和墨西哥与F1方面还未就本赛季之后的办赛达成协议。

其中，法国大奖赛未来的不确定性最大，尽管法国总统埃马纽埃尔·马克龙最近发表了鼓舞人心的支持言论，但如多梅尼卡利所言，即便是像摩纳哥和斯帕这样的传统赛道也无法保证自己的席位。

“我们知道，我们必须在新加盟的赛事、有历史传承的大奖赛以及必须继续成为我们赛程一部分的赛道之间取得平衡，”意大利人表示。

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“来自新的推广方的办赛申请对F1是有利的，那就是这将迫使传统大奖赛的组织者提高他们的办赛水平，包括优化公众服务以及赛事的基础设施和管理。仅仅有血统是不够的。你还必须证明你在与时俱进。”

虽然赛历的洗牌或将导致一些国家失去他们唯一的一站大奖赛，但多梅尼卡利表示，他并不认为在美国拥有三场大奖赛有何不妥——明年拉斯维加斯将有望加入迈阿密和奥斯汀的行列。

“如今F1在美国受到的关注是前所未有的，”意大利人在巴林大奖赛进行前表示，“如果我们不利用这一机会，那将是错误的，我们正在努力了解如何应对这种增长。远东地区也有很多地方很有兴趣。周冠宇的到来吸引了人们的关注，对此我们并不意外。”

“最终，除了法拉利之外，是车手让他们的国家对于F1运动的兴趣有所增长。我们在巴西、西班牙和其他许多国家都看到了这一点。周冠宇还没有完成他的第一场比赛，我们就从中国收到了举办大奖赛的新请求。”

翻译/小飞侠