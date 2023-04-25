F1投票通过冲刺赛周末新赛制，引入全新“冲刺对决”

本周二F1委员会在瑞士日内瓦举行了例会，对冲刺赛周末的新方案进行了表决，结果以全票同意如愿推进了这项新的赛制，并且随后得到国际汽联世界汽车运动理事会电子投票的通过，使得新赛制立即能够在本周末阿塞拜疆的赛季第一个冲刺赛周末里开始实施。

从去年开始，F1就开始酝酿对冲刺赛周末的赛制进行修改，以便提高冲刺赛周末的观赏性。为此，国际汽联、F1和车队一同研究“如何对冲刺赛赛制进行改进，以提高整个周末赛道上的竞争强度，使尽可能多的阶段产生具有竞争性的竞技结果”。

新的方案主要围绕冲刺赛独立进行，在不对周日比赛构成影响的同时，希望车队和车手能够在周六100公里的短程比赛里更积极地开展争夺。而本周末在巴库的冲刺赛周末将首次采用新赛制：

周五将进行整个周末里唯一一个练习阶段，接着将进行排位赛，决定周日比赛的发车顺序；

周六先进行三节制的冲刺赛排位赛，并以“冲刺对决”（Sprint Shootout）命名，其形式与常规排位赛一致，但时间较短（Q1为12分钟，Q2为10分钟，Q3为8分钟）；

随后进行冲刺赛，里程仍为100公里，并采取与上赛季一样的前八名得分制，第一名获得8分并依次递减，但结果不决定正赛的发车顺序；

周日大奖赛，发车区按照周五排位赛的结果排序。

决定冲刺赛发车顺序的冲刺对决总共只有30分钟，而最后一节只有8分钟，意味着坚持到该节的10辆赛车基本只能做一个计时圈，考虑到赛道条件和车流状况等。不仅如此，本阶段三节对轮胎的使用也有强制要求，其中Q1和Q2必须使用新的中性胎，而Q3必须使用新的软胎。

由于整个比赛周末有两次排位赛和两次比赛，针对违反规则的处罚也非常细致：

自由练习或常规排位赛中出现的发车位处罚将在（周日）正赛中实施；

冲刺对决中出现的发车位处罚将在（周六）冲刺赛中实施；

冲刺赛中出现的发车位处罚将在（周日）正赛中实施；

违反车检区封存（周五排位赛后，赛车即进入车检区封存状态）将导致在冲刺赛和正赛中从维修区开始比赛；

动力单元处罚将只在（周日）正赛里实施（除非它们属于违反车检区封存）。

冲刺赛最早在2021赛季引进，并连续两个赛季选择了三个比赛周末作为试验。数据显示，相比常规比赛周末，有冲刺赛的比赛周末，周五的收视和观众互动都有所增加。

不过在此期间，F1方面听取了车迷、车手、媒体和转播商的意见。基本达成共识的是，作为整个周末重头戏的周日比赛应该由传统的方式决定发车顺序，即排位赛最快的车手获得杆位，为此上赛季已经对规则进行了修改，即冲刺赛周末的杆位授予周五排位赛的第一名，但当时正赛的发车区仍由周六的短距离比赛决定。

正因如此，虽然发车阶段及前几圈赛车会较为激烈地争夺位置，但是随着因为没有强制进站，绝大多数车手选择守住位置，以免因意外的车损而对正赛的发车位置造成损害，同时也避免对“预算帽”下本就紧张的零件生产成本造成额外负担。

2023赛季对于冲刺赛赛制的改革，也包括从过去两个赛季的三个周末增加到六个，除了本周末的巴库之外，今年其余五个冲刺赛周末分别是奥地利、比利时、卡塔尔、美国（奥斯汀）和巴西。

与此同时，本次F1委员会例会还同意了2023赛季动力单元主要零件使用额度的调整，内燃机、涡轮增压器、MGU-H、MGU-K的可用数量从原有的3个增加到4个。这个修改同样由WMSC审批通过。

此举是希望减少可能因动力单元四大零件在报废后替换，而出现大量的发车位处罚。对于刚刚在澳大利亚损失了一套动力单元的乔治·拉塞尔来说，这无疑是及时雨。但是，动力单元中能量储存器和控制电子单元的可用配额仍维持2个——查尔斯·莱克勒克已经因此在沙特阿拉伯就早早受到了处罚。