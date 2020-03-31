F1或进一步推迟到2023年实施新规则

F1原计划在2021年引入一套全面修改的技术规则，但是因为持续的新冠肺炎疫情而被迫推迟到2022年。

八场F1比赛已经无法在今年的原定日期举行，这将对F1的收入和随之对于车队的奖金带来影响。

这促使车队一致同意新规则的实施延迟到2022年，以避免在今年有巨大花费，并同意继续在2021年使用当前的赛车比赛。而且，车队被禁止在今年余下的时间里对新赛车进行研发。

但是新规则可能被再往后推迟一年到2023年，红牛领队霍纳称车队之间针对进一步推迟有过“合理的协议”。

“我们正在讨论再往后推迟一年新规则，因为在我看来，在2021年背上研发成本的负担是完全不负责任，”霍纳在接受BBC体育采访时说。

“看似有合理的协议，但是需要国际汽联的批准才能把为了在2023赛季启用（新规则）的研发成本推迟到2022年。

“我们现在最重要的事情就是稳定。因为我们所知道的是，无论你什么时候引入改变，你会带来成本，而眼下的稳定和尽可能多地锁定赛车，是驱使成本降低最负责任的方法。”

F1已经为从2021年起引入新的财政规则做好了准备，包括1.75亿美元的成本上限，力求建立更有竞争力的场面且缩小车队之间的表现差距。

霍纳表示车队之间就预算上限的水准进行了“积极且有益的讨论”，但是觉得相比由新冠肺炎危机带来的可以预见的经济影响而要求更大幅度的减少成本，就成了“次要的”。

“预算限制就是一个上限。在我看来这几乎是次要的，现在要减少成本来为了参加比赛，”霍纳表示。

“比如说：随着60%的底盘将在接下来18个月里冻结，这对降低一支大奖赛车队的运作成本有巨大的影响，无论是红牛或威廉姆斯。”

翻译/Vandy