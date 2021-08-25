F1或放弃2021年举办23场大奖赛计划

早前加拿大宣布无法在今年举办大奖赛之后，土耳其就希望在6月初连续第二年替补办赛。然而，由于被列在英国的高风险区疫情区域名单上，这一计划未能实现。不过，当新加坡的街道赛也确定无法举行之后，伊斯坦布尔公园再次获得了机会。

但是到目前为止，土耳其依然在英国的“红色”名单上。这意味着F1前往伊斯坦布尔的可行性，只有等到今天英国当局对名单重审后才能确定。

据Motorsport中文网了解，如果土耳其无法被从英国的防疫重点区域名单上撤下，法拉利拥有的穆杰罗愿意填补原来新加坡大奖赛的档期。这条赛道在去年第一次举行大奖赛，也见证了跃马在F1的第1000场比赛。

相比之下，F1方面当前更头疼的是如何寻找日本大奖赛的替补。虽然澳大利亚大奖赛取消留下的窗口，有望被卡塔尔填补，在多哈郊外的Losail赛道第一次进行F1大奖赛，但是无法前往铃鹿比赛，给赛历的调整制造了高难度。

除非有赛道能够在10月10日——原先的日本大奖赛日期——承办比赛，否则难以在最后的6场比赛里安插新比赛，因为现在的赛程上8周里两次三连赛。所以，F1方面可能不得不放弃对于本赛季23场比赛的执念。

不仅如此，卡塔尔替补办赛的话，或许不会与沙特阿拉伯、阿布扎比组成三连赛，而是与墨西哥和巴西相连。一方面，墨西哥城和英特拉各斯都希望延后一周；另一方面，两个美洲国家在英国高风险区域名单上，但卡塔尔不是，可以避免车队人员回到英国后必须在酒店隔离10天。

如果这样发展的话，10月3日的比赛过后，将休息三周，然后10月24日在奥斯汀比赛一场。之后，车队将返回基地休整，然后在11月初开启本赛季最后一次三连赛，按照墨西哥-巴西-卡塔尔或巴西-墨西哥-卡塔尔的顺序。然后再相隔一个周末，以沙特（12月5日）和阿布扎比（12月12日）的背靠背结束2021赛季。

去年受到新冠肺炎疫情影响，2020赛季缩水到只有17场比赛。不过，在成功的重新启动及防疫措施确认有效之后，自由传媒就计划在今年完成“正常”的赛季，并且定下了23场的赛历。然而，全球不同国家和地区的疫情控制和防疫政策不尽相同，使得中国、加拿大、新加坡、澳大利亚、日本的比赛无法举行。

不过就算今年只能完成22场大奖赛，也将创下F1历史上单赛季场数最多的纪录。