F1或以新赛道延长欧洲赛程

2020赛季将于7月初在奥地利红牛环赛道启动。在当前F1公布的修订版赛历上，只有 8场在欧洲进行的比赛，地点除了奥地利之外，还有匈牙利布达佩斯、英国银石、西班牙巴塞罗那、比利时斯帕和意大利蒙扎。

对于F1官方反复提及的15-18场比赛的目标来说，下半赛季的赛程目前除了板上钉钉的巴林和阿布扎比之外，其他场次仍然没有定论。据悉，F1方面已经询问过俄罗斯、中国、越南举办两场比赛的意向。

不过布朗表示，虽然眼下没有敲定任何其他赛站的事宜，但是在万不得已的情况下，延长现有的欧洲赛程是保底方案。

“事情发展很快，但我们仍有时间，”他在F1官方网站上表示，“我们有许多不同选择，并且我们非常有信心我们会有一个非常出色的下半赛季，但现在没有必要发表任何声明，因为仍有一些变化的事情需要落实。”

“有一个应急措施是如果需要的话，欧洲赛季延长1-2场比赛。我认为从我们现在掌握的情况来看，巴林和阿布扎比是本赛季的保底比赛。那样就有10场。我们会在中间至少举办5-6场出色的比赛。“

据悉，考虑到新冠肺炎疫情令各个国家面临严峻的卫生安全危机，今年举办城市街道赛的可能性已经越来越小。在摩纳哥和加拿大的比赛宣布取消之后，仅剩的两条街道赛道巴库和新加坡基本不会留下。而MotoGP茂木站的取消，暗示了比其早一个星期的F1日本大奖赛恐怕也不会在铃鹿举行

但是，布朗仍然有信心可以制定出漂亮的赛程。他说：“我们承认需要建造赛道的地方，例如巴库或新加坡，比永久性赛道需要更多提前量。

“方方面面都被考虑到了，而我认为我们可以制定出一个非常好的下半赛季。有些比赛不会进行，可能会加入一些比赛，但很多事情正在进行中。”

多条历史悠久的欧洲赛道，例如霍根海姆、伊莫拉、穆杰罗、Portimao，早就表达了愿意承办大奖赛的意愿。对此，布朗承认可能添加原本不在原始2020赛历上的赛道。

“有几条优秀的欧洲赛道是我们可以增加1-2场比赛的，来确保我们拥有一个完整的赛季。我们不会宣布，因为还在张罗之中。”

“我们真正想要避免的是宣布了又修改。我们也需要足够早地宣布，这样人们就能做计划。我们希望下半赛季的一些比赛可以有观众，所以我们需要为售票和推广留出时间。”