F1成立F1学院开辟赛车“金字塔”晋级之路

载入语音播放

这项全新的赛事将全部由女车手参加，现役F2和F3车队将负责运作5支车队各3辆赛车。明年，首届赛事将有7轮比赛，每一轮3回合，全赛季总共21回合，外加5天官方测试日。当前具体赛历正在制定中，但很有可能包括在一个F1比赛周末作为垫场赛。

官方表示，年轻女车手在赛车运动晋级之路上最大的障碍，是缺乏与男车手同等的经验。因此，创建F1学院的目的就是为了最大程度地为年轻女车手提供达到赛车运动最高水平的机会和可能性。它将主要针对目前在卡丁车或其他初级赛事的年轻车手，帮助他们在参加F3级别之前尽可能多地积累经验，为进入通往F1的“金字塔”做好准备。

2019年成立的另一项全女子车手系列赛W系列赛已经举办了三年，2022赛季因为资金链断裂而提前收官。而F1学院无意取代W系列赛，并且认可后者“对车手们是非常好的平台”，而作为一项新赛事，它将为新一代年轻女车手带来“额外的路径”，让她们以赛代练，通过大量的赛道时间来获得“重要的经验”。

“F1学院”将采用Tatuus T421底盘和Autotecnica提供的165匹马力的涡轮增压引擎，而倍耐力将提供轮胎。而F2和F3锦标赛老板布鲁诺·米歇尔将管理赛事。在赛事费用方面，F1将为每辆赛车提供15万欧元的补贴（15辆赛车共225万欧元），车手本人需要支付相同数目的资金，余下成本则由车队负责。

“每个人都应该有机会去追寻他们的梦想，实现他们的潜力，而F1要确保我们正在尽一切努力创造更多的多样性和进入这项不可思议的运动的途径，”F1主席兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利表示。

“这就是为什么我很高兴地宣布成立F1学院，该学院将为年轻的女车手提供最好的机会，通过一个全面的计划来实现她们的雄心壮志，支持她们的赛车生涯，并为她们提供进入F3并希望进入F2，然后达到F1的顶峰所需的一切。机会越多越好，这旨在为车手们提供另一条成功的途径。”

F1最后一次有女车手在大奖赛周末出场，是2014和2015年苏西·沃尔夫先后4次驾驶威廉姆斯赛车参加第一节自由练习。而本赛季晚期回归F2的塔迪亚纳·卡尔德隆是目前参赛级别最高的女车手，但她已经29岁。

米歇尔希望通过新的F1学院体系，能够不久之后看到女车手在F3取得领奖台的成绩。

“我很高兴推出这项新类别的赛事。多样性在赛车运动中是非常重要的，通过F1学院，我们将证明女性车手有能力参加高水平比赛，”米歇尔表示。“我绝对相信，如果年轻女性能获得与其他车手相同的经验，她们就能成功地沿着‘金字塔’往上走。”

“我们的目标是在未来两到三年内看到女性车手出现在F3的赛场上，而且让她们可以迅速挑战积分和领奖台。我们的目标是在不久的将来扩大参赛规模，因为我们希望这个类别的比赛将激励更多的年轻女孩参加最高水平的赛车运动。”