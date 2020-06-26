登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元

shares
comments
F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元
By:
2020年6月26日 上午12:00

F1主席切斯·凯利个人捐出100万美元，作为这项运动为改善多元化而设立的基金的启动资金。

在全球抗击新冠肺炎和平权运动如火如荼的当下，F1在本周早些时候宣布发起“WeRaceAsOne”倡议行动，致力于解决赛车产业最顶级赛事内部的多元化缺失问题，并且会成立一个特别工作小组来直接进行负责。

本周四，F1公布了具体的计划，首当其冲就是设立一个专项基金，主要用来资助属于欠缺代表性人群的实习生和学徒。

“我们完全认可F1需要更具包容性和多元化，”凯利在声明中表示，“我们在去年定下了策略，要提高我们这项运动的地位，我们需要且想做得更多。”

“那就是为什么我们将建立一个特别工作小组，聆听并确保定下正确的行动，以期增加F1的多元化。我们想要保证我们给予拥有各种背景的人进入F1工作的最好机会，无论性别、民族、性取向或者身体能力。”

这项基金将作为特别工作小组开展工作的辅助。该工作小组会把大多数精力放在确认F1产业内部面向“欠缺代表性人群的”就业和培训机会，包括与STEM（科学、技术、工程和数学）相关的岗位。

该基金暂时没有得到正式的名字。而作为这项运动的主席兼CEO，凯利首先以个人名字出资100万美元作为启动。

“我们相信作为一项真正的国际体育赛事，我们能够通过发出我们的声音和展现解决这些极其重要的决心，来做出改变。”

此前自由传媒（F1现在商业权益的拥有者）在发布“WeRaceAsOne”行动时表示，从7月初2020赛季的第一场比赛在奥地利红牛环开始进行，赛道和赛车上都会贴上这个标语，同时还会增添融入了所有10支车队主题颜色的彩虹标识。

 

 

Next article
维斯塔潘错过红牛银石试车

Previous article

维斯塔潘错过红牛银石试车

trending Today

MotoGP赛事总监解释罗西/马奎斯碰撞处罚
MotoGP / MotoGP

MotoGP赛事总监解释罗西/马奎斯碰撞处罚

维斯塔潘错过红牛银石试车
Formula 1 / Formula 1

维斯塔潘错过红牛银石试车

Latest news

F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元
Formula 1 / Formula 1
48m

F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元

维斯塔潘错过红牛银石试车
Formula 1 / Formula 1

维斯塔潘错过红牛银石试车

伊莫拉老板游说F1，争取加入2020赛季
Formula 1 / Formula 1

伊莫拉老板游说F1，争取加入2020赛季

索伯成立车手培养学院
Formula 1 / Formula 1

索伯成立车手培养学院

Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending

1
MotoGP

MotoGP赛事总监解释罗西/马奎斯碰撞处罚

2
Formula 1

维斯塔潘错过红牛银石试车

Latest videos

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮 05:20
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片 05:59
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》 05:24
Formula 1

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》

莱克勒克协助完成争议短片重拍 01:01
Formula 1

莱克勒克协助完成争议短片重拍

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀 04:39
Formula 1

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀

Latest news

F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元
Formula 1

F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元

维斯塔潘错过红牛银石试车
Formula 1

维斯塔潘错过红牛银石试车

伊莫拉老板游说F1，争取加入2020赛季
Formula 1

伊莫拉老板游说F1，争取加入2020赛季

索伯成立车手培养学院
Formula 1

索伯成立车手培养学院

F1为筹集善款出售2020赛季方格旗
Formula 1

F1为筹集善款出售2020赛季方格旗

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权