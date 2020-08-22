F1引擎模式禁令延后一周实施

国际汽联在西班牙大奖赛前向F1车队下发通知，明确了将从斯帕开始禁止在比赛周末使用不同的引擎模式，因为过多的模式对国际汽联监管动力单元相关的规则带来了极大的难度，同时也有违反“车手必须独立并不受协助的驾驶赛车”规则的嫌疑。

本周早些时候，F1车队再次收到了国际汽联发出的技术指令，确定该禁令将会实施。但是部分车队表示需要更多时间对相关设置进行修改，而这个请求得到了接受。

这一决定被广泛认为是试图削弱梅赛德斯的优势，因为一直以来其引擎能够在特定的时间里输出额外的动力，也曾有著名的“派对模式”。

本赛季开始以来，德国制造商在排位赛里占据统治地位，迄今为止的所有六个杆位都被W11赛车占据。因此，国际汽联决定对排位赛和比赛期间不同的引擎模式进行打击。

但是业内普遍相信，每支车队都对自己的动力单元设置了不同的模式，以便在不同时间节点使用。比如，红牛与本田就设有“标准模式”、“比赛模式+”、“比赛模式++”。车手可以在方向盘上进行调节，修改动力的限定值。

因此，一些竞争车队怀疑此举是否真的能束缚梅赛德斯。红牛领队克里斯蒂安·霍纳甚至表示“也可能对我们自己的妨害更大”。

梅赛德斯获益更多？

梅赛德斯领队托托·沃尔夫在西班牙大奖赛期间表示，因为鉴于内燃机和能量回收系统之间的复杂性，只允许一个引擎模式“将让国际汽联更容易地查看是否一切符合规则”。

奥地利人理解对领先的车队设置障碍是F1一直以来的普遍做法，但是他提醒说此举可能起到恰恰相反的作用，因为梅赛德斯可以把原本用在排位赛里的能量放到比赛中使用。

“我认为我们在周六不欠缺性能。我们到目前有相当多的余量，”梅赛德斯领队表示，“我们在一些大功率引擎模式使用相当有限的比赛里有一些挣扎，如果F1要在赛季中禁止某些动力单元模式，我认为这实际上会对我们在比赛里有帮助。”

“如果你能在排位赛Q3的几圈里和比赛中的个别几圈里，避免损坏你的动力单元，那么损坏的度量值就会明显下降。所以，5圈排位赛模式不使用的话，可以让我们在比赛里有25圈用到更多的性能——我们相信这会个我们这会跟我们更多性能。

“你必须记住，当它开始生效的时候，即使它会在排位赛里给我们带来更多妨害——我对此并不确定，那只是零点几秒，那么同样的也会影响所有其他人。但是对我们，我们总是在可以从动力单元提取多少性能方面保持很多余量，如果我们在排位赛模式上受到限制，那么我们会在比赛里更强。”