F1希望红牛对于霍纳的调查“尽早”结束

日前,由于遭到了一名女员工提出的未指明指控,霍纳受到了红牛的能量饮料母公司对他展开的调查。但霍纳本人已否认有任何不当行为,并在近期接受了红牛聘请的负责调查此事的独立律师的长时间质询。

虽然红牛正在分析调查结果以决定要采取什么行动——如果需要的话,但霍纳目前仍留在自己的工作岗位上。上周,英国人在车队于米尔顿·凯恩斯工厂举行的F1 2024赛车发布会上发表了讲话,并且预计将在3月2日的赛季揭幕战之前出席本周在巴林的季前测试。

最近几天,外界对于霍纳事件以及指控性质的关注度日益增长。随着2024赛季即将在巴林拉开帷幕,这一事件的热度也越发加剧。周日,F1商业权益持有者发表了一份简短的声明,宣称希望这件事能尽快得到解决——这可以被看作是向红牛发出的一个明确的信息,即不要让事情拖延下去,以免给赛季的开始蒙上阴影。

“我们注意到红牛已经对车队的内部指控进行了独立调查,”F1在这份声明中表示。“我们希望这件事能在经过公平和彻底的调查流程后尽早得到澄清,目前我们不会进一步置评。”

虽然F1希望这一情况能尽快得到解决,但其并没有正式的权力来强迫此事,也没有在车队或霍纳身上采取任何必要的行动。这属于国际汽联的职权范围,如果有证据表明有任何违反其所坚持标准的不法行为,国际汽联可以选择介入。

《国际体育规则》第12.2.1f条规定:“任何对国际汽联、其机构、其成员或其执行官员造成道德伤害或损失的言论、行为或文字,以及更广泛地说,对赛车运动的利益和国际汽联所捍卫的价值观造成伤害或损失的言论、行为或文字,都将被视为犯罪。”

在F1发表关于霍纳情况的声明之前几天,红牛未来的引擎合作伙伴福特表示正在密切关注事态。福特赛车运动全球主管马克·拉什布鲁克在接受美联社采访时表示,这家汽车巨头希望红牛能够坚持一定的准则。

“作为一家家族企业,以及一家对自己的行为和诚信有着极高标准的公司,我们对合作伙伴也抱有同样的期望,” 拉什布鲁克表示。“在我们看来,我们被告知的是,红牛非常认真地对待这件事。当然,他们也担心自己的品牌。这就是为什么他们进行了独立调查,在我们看到真相之前,我们对这一切发表评论还为时过早。”

在上周的新车发布会上,霍纳表示,对于他行为的调查已经分散了车队的注意力,但坚称这不会影响到车队对赛道表现的关注。

“这不可避免地会让我们有所分心,但车队非常团结,”霍纳表示。“每个人都在专注于即将到来的赛季。所以一切都很正常。大家的支持非常令人动容。”

