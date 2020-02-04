F1将讨论新型肺炎对中国大奖赛的威胁

世界卫生组织已将新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情列为国际公共卫生紧急事件。中国爆发新型肺炎疫情，已导致该国多场体育赛事取消。国际汽联计划于3月21日在三亚举行的电动方程式锦标赛也已正式宣布将会推迟。

尽管F1主管们和国际汽联目前正在关注事态的发展，但中国不断升级的问题表明，疫情或不会很快结束。这让外界对于4月19日中国站能否顺利举办打上了问好。目前距离赛事还有70天左右的时间。

周一在伦敦的一个媒体活动上，红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示车队必须信任国际汽联和F1在这一问题上的决定。相关会谈将在周三进行。当被Motorsport.com问及他是否愿意派人员前往中国时，霍纳表示：“目前我们不能派任何人去，因为他们无法到达那里。”

“我们知道，国际汽联是监管机构，Liberty Media是推广方。他们不仅要对F1车手的健康和幸福负责，还要对所有工作人员、所有跟随比赛的媒体工作者负责。我相信在做出任何的承诺之前，他们都会展开必要且严格的评估，无论是延迟、推迟还是取消比赛。所以我们必须相信他们的判断和知识。”

“不过当然，我们会密切关注周三战略会议议程上的情况。我们会在那时得到进一步更新的消息。”

此前有传言称，中国考虑的一个选择是将比赛日期与目前定于9月27日举办的俄罗斯大奖赛对调。这将确保中国有更多的喘息空间来解决健康问题，并将有助于保持22场比赛的赛程。

然而，俄罗斯方面已经排除了这种可能性，并表示俄罗斯方面并无兴趣更改比赛日期。俄罗斯大奖赛的一位发言人表示：“2020年俄罗斯大奖赛的日期是去年十月敲定的，并不会改变。”

红牛的马克斯·维斯塔潘表示自己并不太担心中国大奖赛的情况：“现在情况看起来不太好，但距离比赛还有很长一段时间，所以我现在不太担心。”

“就像克里斯蒂安所说的，我们只是等待决定，看看会发生什么。抱歉，我不会对于生活担忧太多。因为你只能活一次。”

翻译/小飞侠