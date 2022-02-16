F1将建成全新的模拟体验中心

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根据计划，该项目将在社交环境中举办各类赛车活动，并将开设一系列以高科技模拟器为特色的新休闲综合体，以满足朋友、家人和企业活动的需要。

这些中心将设置多达60台模拟器，游客将有机会根据不同的竞技水平，选择各种各样的比赛模式。该模拟器将在rFactor2游戏的基础上进行定制更新，并将以最新的激光扫描赛道、赛车和物理模型为特色。该软件的开发工作目前正在其Studio 397总部进行，而该公司同样隶属于Motorsport Games （NASDAQ:MSGM）。

随着F1已经和相关场地方签订了正式运营许可，首个中心预计将于今年年底在伦敦的One New Change中心开业。长期来看，这些赛事活动中心有望扩展到全球30个城市，涉及范围包括英国、美国、西欧、中东和亚洲。

F1商业合作总监本·平克斯（Ben Pincus）表示：“我们很高兴能与一流的运营商合作，利用这个全球机遇，为全世界观众打造无与伦比的娱乐体验，并为F1车迷和非车迷提供一个热情好客的场所。”

“赛车模拟器将为人们带来在令人血脉喷张、时尚和有趣的环境中驾驶F1赛车的真实体验。这将让更多人有机会享受和接近F1的世界。”

该项目由亚当•布里登（Adam Breeden）所整合。他曾成功打造过多项类似的以运动为主题的休闲体验中心，包括Puttshack、Flight Club、Bounce、All Star Lanes和Hijingo。同时他创建了一家名为Kindred Spirits的公司来运营这一项目，且该项目也得到了来自其投资者Imbiba公司和F1的支持。

谈到这一合作项目时，布里登解释道：“当人们来到我们的中心时，我们必须让他们惊叹，这个新概念将会让人们惊叹不已。凭借我们的认知所打造的一流概念和运营方式，以及F1品牌的力量，我们将打破竞争社交的壁垒，将尖端技术、优质餐饮服务和视觉刺激环境与F1无与伦比的魅力和激情结合起来，打造一段令人肾上腺素飙升的难忘体验。”

此外Motorsport Games首席执行官德米特里·科兹科（Dmitry Kozko）认为游戏体验将尽可能真实地反映F1的生活。

“我们很荣幸能与Kindred Concepts和F1合作，成功推出这款尖端游戏体验，”科兹科表示。“我们的每款游戏所呈现出的真实性和逼真感都令Motorsport Games感到自豪，这些中心所提供的模拟器也不会例外。我们期待每位嘉宾都能通过这些最先进的模拟器，在这一独特境中体验驾驶F1的真实感受。”

翻译/小飞侠