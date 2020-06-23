F1将在2020赛季电视转播中启用新实时信息图像

据透露，作为与Amazon Web Services合作的一部分， F1将在2020赛季推出6种新的实时图像。

这些新图像将在赛季第一场比赛奥地利大奖赛上推出，其中一个将为车迷们提供“赛车性能得分”（Car Performance Score）。

该信息将以一系列赛车实力数据为基础，包括动力、抓地力、下压力和阻力。届时将提供四个核心指标：低速转弯（Low-Speed Cornering）、高速转弯（High-Speed Cornering）、直道（Straight Light）和赛车操控（Car Handling）。

从8月份在银石赛道举行的第二场比赛——即“70周年大奖赛”——开始，将通过“终极车手速度比较”（Ultimate Driver Speed Comparison），拿现役车手同往昔的车手进行对比。这项数据可追溯到1983年。

从比利时大奖赛起，“高速/低速弯道表现”（High-speed/Low-Speed Corner Performance）图像将使车迷们了解到车手如何应付高速弯角（高于175kph/ 109mph的弯角）和低速弯角（低于125mph / 78 mph的弯角）。

在下半赛季，F1和AWS计划再推出三种不同的图像：一种用于“车手技能评分” （Driver Skills Rating），一种用于“赛车/车队开发”（Car/Team Development）和“赛季总体表现”（Overall Season Performance），最后一种用于“排位赛和比赛速度预测图像”（ Qualifying and Race Pace Prediction Graphic）。

“车手技能评分”旨在通过考虑各种表现，例如排位、起步、比赛速度、轮胎管理和超车/防守风格，来确认表现总体最佳的车手。

到目前为止，F1使用了六种原始图像，包括出弯速度、进站策略预测、进站窗口、战斗预测、进站战略比较和轮胎性能。

F1首席工程师罗伯·斯梅德利表示：“我们即将推出的‘F1洞见’（The F1 Insights）将使车迷比以往任何时候更接近赛道，它将揭开此前从未披露的故事和维修区工作墙上的洞见。

“我们很高兴能够扩展这种成功的关系，为生活带来更多的独一无二的见解，使车迷能够更深入地了解车手和车队合作取得成功的多种方式。”