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Formula 1 / 突发新闻

F1将启动官方线上赛事，有现役车手确定加入

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F1将启动官方线上赛事，有现役车手确定加入
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2020年3月20日 下午12:25

F1即将在2020赛季暂停期间举行“电竞虚拟大奖赛”，并且已经有现役车手确定参赛，以便安慰没有真实比赛可看的车迷。

受到新冠肺炎疫情影响，F1新赛季的前七场都无法按原赛程进行。与此同时，全世界其他汽车运动以及绝大多数体育赛事已经无限期停摆。此时，F1官方决定创建一项不同的F1电竞赛事，在等待新赛季可以重新开始的日子里填补空缺。

根据官方表示，已经有现役F1明星车手同意加盟，同时还有其他嘉宾参加。比赛日期将与原赛历上的大奖赛同一天。因此，本周日将进行第一场F1虚拟比赛，即“线上巴林大奖赛”，时间是格林尼治时间晚上8点。

目前已经确定的是，2020赛季最早要到六月才能重新启动。因此，F1虚拟大奖赛将至少举行至五月底，应该也包括现实中已经取消的摩纳哥大奖赛。

F1数字产业创意和电竞部门主管Julian Tan表示：“随着世界上其他主要体育联赛无法进行，现在是凸出电竞的好处和展示难以置信的技术的好时候。”

这项F1官方的“电竞虚拟大奖赛”将以电脑端的《F1 2019》游戏为比赛平台。第一场比赛的时间长度将是真实的巴林大奖赛的一半距离，即28圈。在那之前将进行排位赛，按照参赛者的个人最快单圈时间来确定发车顺序。由于这款游戏中没有越南河内和荷兰赞德弗尔特的两条赛道，届时将选择其他赛道取代之。

考虑到职业电竞玩家和F1车手的水平差异，虚拟比赛中的赛车将采用固定调校和平等的性能设定，同时降低机械损害。另外，参赛者可以根据个人喜好选择使用防锁死和牵引力控制功能。

F1方面表示，这项赛事“仅以娱乐为目的”，参赛的现役车手不会获得官方的世界锦标赛积分。与此同时，在非比赛周末，F1将举行“线上展示比赛”，车迷有机会与车手进行“一对一”较量。

F1 2019 screenshot

F1 2019 screenshot

Photo by: Codemasters

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