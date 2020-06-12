布朗：F1将以新形式呈现赛后颁奖

距离2020赛季在奥地利启动还有3周，国际汽联近期公布了一份指导手册，详细列出了如何在新冠肺炎疫情的大环境下安全地举办赛事。

为了让大奖赛能够恢复进行，F1方面众志成城地打造一个相对独立的“生态环境”，为此将在赛事期间采取严格的安全保障措施，包括在赛道上保持社交距离参赛成员分组后互不接触、佩戴个人防护装备等。

布朗确认，为了保证所有人的安全，诸多事宜不能再采用“过去的做法。而且“从车队抵达道他们离开期间的方方面面已经做了深思熟虑的考量”，没有最终落实，但是正与国际汽联一起试图改善。

首当其冲的是，作为大奖赛最隆重环节之一的赛后颁奖，因为要避免人员接触，只能更换形式。

“（按照现在的情况）颁奖仪式不能进行，但是我们正在研究赛后在发车区做些什么，”布朗在F1官方网站上表示，“一种方案是赛车在赛道上排开，然后车手站在赛车前。”

“我们不能颁发奖杯，因为不能有人近距离地呈上奖杯。但是我们已经想到了办法，我们有了计划和程序，正在研究如何在电视上表现出来。”

如果说参与人数相对较少的颁奖仪式不能按传统样子进行，那么比赛前的发车区准备环节也无法向往日一样热闹。即便“空场比赛”意味着没有嘉宾（受邀到现场的媒体只能留在新闻中心），但是10支车队围绕赛车工作的人员全部加起来，至少也接近百号人。

布朗坦言这种情景是目前需要全力避免的，同时会以新方式来呈现一些之前留下的元素，例如发车区少年只能以视频的方式与车手、车迷互动。

“像国歌仪式这样的，你不能让所有车手聚集在一起“布朗说道，“你不能让我们的国际汽联未来之星们站在他们前面。”

“国际汽联未来之星仍然以虚拟的方式成为赛事的一部分。他们会收到分发给他们的服装，并且会录制视频讲话发给我们，这样就能播放出来。所以我们可以做很多事情来表现娱乐性。”

据悉，目前一种方案是放弃这个传统的流程，让赛车直接从车库驶上赛道后比赛；另一个则是限制走上发车区的人员数量。

与发车区的最后准备工作一样，传统的赛前车手巡游环节也不能进行。原因不仅是车手之间可能的近距离接触，而且现场没有观众意味着没有意义绕场一周。