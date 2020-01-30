F1“密切监督”中国新型肺炎疫情

新型肺炎在中国的爆发已经引起了全球关注。此前，中国汽车摩托车运动联合会已经取消了原定于2月12至14日举行的2020年中国长白山冰雪汽车拉力锦标赛。据悉，中国国家体育总局发布过内部的关于”暂停四月份之前所有体育赛事活动”的通知，但是并没有正式的公开声明。

近几年，每年春天中国拥有两项最重要的汽车运动赛事，国际汽联旗下的F1世界锦标赛和电动方程式世界锦标赛都在中国大陆设有比赛。今年也不例外，先是三亚E-Prix定于3月21日进行，而中国大奖赛作为F1新赛季第四场比赛，定于4月17至19日在上海举行。

据悉，各支F1车队对中国的新型肺炎疫情十分关注。昨天，F1管理公司在向车队发出的内部通讯中告知了最新的官方态度：“随着中国目前的发展和英国外交办公室的官方建议，我们与国际汽联及当地推广方一起继续密切地监督中国的情况。”

不久前，FE在接受Motorsport.com采访时表示，三亚比赛暂时不会受到新冠肺炎疫情影响。 FE发言人表示：“根据当前的情况，定于3月21日在三亚举行的比赛仍会按计划进行。中国当地发布了一份不正确的声明，滋生了一些不确定性和容易被误解的信息，但是已经删除。”

“尽管如此，鉴于卫生方面的担心，我们将继续密切地关注每天事态的发展。我们已经要求我们在当地的合作伙伴与当地汽车运动协会合作，与海南省相关机构进行联系，进一步分析和评估情况，并为赛事的准备工作提供建议。”

截止至发稿时，根据《人民日报》公布的数据，在中国已经有确诊病例7742例、疑似病例 12167例、死亡170人，但也有131人得到治愈。上海确定新型肺炎感染101例， 有一名患者死亡，有五人得到治愈。在三亚，确诊病例14例，一人治愈，暂无死亡（海南共确诊46例，一人死亡）。

自从疫情爆发以来，中国政府已经采取了紧急措施来避免其进一步蔓延，包括对爆发中心的武汉在内的多个湖北城市实施“封城”，同时延长春节假期。

但是，包括新加坡、日本、韩国、澳大利亚、美国、法国在内的国家，也出现了确诊病例。这导致多个国家已经提升了卫生预警，并且向前往中国旅行发出了警告。英国外交办公室发出“除非必须，不要前往中国大陆其余地方”的警告。

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